WTA Berlin: Coco Gauff als "Poster Girl" dabei

Coco Gauff wird auch in diesem Jahr beim WTA-Turnier in Berlin aufschlagen. Das teilte Andrea Petkovic, die bei dem Event den Titel "Director of Excitement" trägt, dem SID mit.

von SID

zuletzt bearbeitet: 22.04.2026, 15:50 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff bei ihrem letzten Auftritt in Berlin

Das Teilnehmerfeld wird zwar erst nach Anmeldeschluss rund sechs Wochen vor dem Beginn veröffentlicht, mit der Weltranglistendritten Gauff steht die erste Starterin aber bereits fest.

"Wir haben von Coco Gauff schon die Bestätigung bekommen, das ist unser Poster Girl dieses Jahr", machte Petkovic die besondere Rolle der US-Amerikanerin deutlich.

Gauff sei einfach ein "Riesenstar", so Petkovic über die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin. "Wir freuen uns auf Coco, sie ist auch wahnsinnig smart und eloquent und kümmert sich um andere Sachen als Tennis. Also sie ist wirklich die perfekte Tennisspielerin, wenn man sie in einem Buch malen würde."

Das 500er-Turnier findet vom 16. Juni bis 22. Juni statt und gilt als wichtige Vorbereitung für Wimbledon.