WTA Berlin: Eva Lys mit Wildcard im Weltklasse-Feld
Eva Lys wird zur Vorbereitung auf das Rasenhighlight in Wimbledon beim hochkarätig besetzten WTA-Turnier in Berlin aufschlagen. Wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte, erhält die deutsche Nummer drei eine Wildcard für das Event vom 15. bis 21. Juni.
von SID
zuletzt bearbeitet: 19.05.2026, 14:49 Uhr
Die zuletzt von mehreren Verletzungen gebremste Lys misst sich in Berlin mit der internationalen Elite. Neun der Top-10-Spielerinnen schlagen im Grunewald auf. Neben Coco Gauff (USA), deren Teilnahme bereits zuvor bestätigt worden war, sind auch die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka sowie die Weltranglistenzweite Jelena Rybakina (Kasachstan) beim WTA-500-Event am Start. Lediglich die Polin Iga Swiatek fehlt aus den Top Ten.
"Hier entstehen Erstrunden-Matches, die sonst in der zweiten Woche von Wimbledon stattfinden würden", sagte Turnierdirektor Markus Zoecke. Nur eine Woche nach dem Finale im Steffi-Graf-Stadion beginnt in London das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres.