WTA Berlin: Sabalenka siegt im Matchball-Thriller gegen Rybakina

In einem hochklassigen 3-Satz-Thriller besiegte Aryna Sabalenka im Viertelfinale des WTA-500-Turniers in Berlin nach Abwehr von vier laufenden Matchbällin die Kasachin Elena Rybakina und trifft im Endspiel mit der Tschechin Marketa Vondrousova auf eine weitere Wimbledonsiegerin.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.06.2025, 19:13 Uhr

© Getty Images In einem hochklassigen Thriller siegte Aryna Sabalenka in Berlin nach Abwehr von vier Matchbällen gegen Elena Rybakina.

Eine spannende Partie mit hohem Tempo war im Viertelfinale des WTA-500-Turniers in Berlin zwischen Aryna Sabalenka und Elena Rybakina zu erwarten. Im direkten Vergleich führte die Weltranglistenerste mit 6:4 und auch die einzige Begegnung auf Rasen ging 2021 in Wimbledon an die Belarussin.

Und für die Zuschauer im Steffi-Graf-Stadion sollten sich die Erwartungen von Beginn an erfüllen. Trotz zweier Breaks für jede Spielerin blieb der erste Satz komplett ausgeglichen und benötigte den Tiebreak zur Entscheidung. Und auch dieser verlief auf Augenhöhe, ehe die 27-jährige Sabalenka mit einem Aufschlag-Winner bei zweitem Aufschlag ihren 2. Satzball zum Gewinn des ersten Durchgangs verwandeln konnte.

Im zweiten Akt konnte Rybakina ihrer Gegnerin gleich den Aufschlag abnehmen und das Break anschließend bei eigenem Aufschlag unter Abwehr zweier Möglichkeiten für Sabalenka bestätigen. In der Folge blieb die Kasachin mit ihrem leicht wirkenden Spiel am Drücker und ließ sich auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich nicht abbringen. Mit drei Spielgewinnen in Folge fixierte die Wimbledonsiegerin von 2022 nach einem misslungenen Verlegenheitsstopp ihrer Gegnerin den Satzausgleich.

Auch im dritten Satz brachten beide Spielerinnen ihre Stärken auf dem Platz. Während Rabakina mit ihren starken Aufschlägen glänzte, warf Sabalenka ihre Schlaggewalt in die Waagschale. Beim Stand von 4:4 leistete sich die 26-jährige Rybakina bei eigenem Service leichte Fehler und gestattete ihrer Gegnerin drei laufende Break-Möglichkeiten. Mit einem Rückhand-Winner holte sich Sabalenka das Break und servierte anschließend zum Matchgewinn. Doch die Weltranglisten-11. aus Kasachstan gab sich noch lange nicht geschlagen, erspielte sich ihrerseits Chancen zum Re-Break und packte mit einem druckvollen Rückhand-Return konsequent zu. Nach je einem gehaltenen Aufschlagspiel sollte die Entscheidung wie im ersten Satz erneut im Tiebreak fallen. Dort erspielte sich Rybakina eine 6:2-Führung, konnte aber alle vier Matchbälle nicht nutzen. Nach einer ins Netz geschlagenen Vorhand ihrer Gegnerin hatte Sabalenka ihrerseits die Möglichkeit das Match zu beenden und fixierte mit einem Aufschag-Winner den 7:6 (6), 3:6, 7:6 (6)-Erfolg nach 2:41 Stunden.

In der Runde der letzten Vier bekommt es die Weltranglistenerste mit der ehemaligen Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova aus Tschechien zu tun, die in der Neuauflage des Endspiels an der Church Road von 2023 gegen Ons Jabeur aus Tunesien deutlich mit 6:4, 6:1 triumphieren konnte.

