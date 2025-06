WTA Berlin: Coco Gauff verpatzt Auftakt in die Rasensaison

Coco Gauff hat einen Fehlstart in die Rasensaison 2025 festgelegt. Die French-Open-Siegerin verlor beim WTA-500-Turnier in Berlin im Achtelfinale gegen Xinyu Wang in zwei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.06.2025, 20:26 Uhr

© Getty Images Coco Gauff verlor im Achtelfinale

Erstes Match, erste Niederlage. Coco Gauff hat den Auftakt in die Rasensaison 2025 verpatzt. Die US-Amerikanerin, die zuletzt den Titel bei den French Open in Paris geholt hatte, verlor im Achtelfinale des WTA-500-Events von Berlin gegen die Chinesin Xinyu Wang mit 3:6 und 3:6.

Gauff, die in der deutschen Hauptstadt zunächst von einem Freilos profitiert hatte, zeigte gegen Wang eine enttäuschende Leistung. Nach nur 75 Minuten war die glatte Zweisatzniederlage der 21-Jährigen besiegelt. Wang bekommt es nach dem größten Erfolg ihrer Karriere im Viertelfinale mit Paula Badosa zu tun.

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka gestaltete ihr erstes Rasenmatch der Saison hingegen erfolgreich. Im Viertelfinale wartet auf die Belarussin nun ein Duell mit der ehemaligen Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina, die gegen Katerina Siniakova mit 6:4 und 7:6 (5) siegte. Im letzten Match des Tages gewann Amanda Anisimova gegen Magdalena Frech mit 6:2, 4:6 und 6:3.

