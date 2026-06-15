WTA-Weltrangliste: Mirra Andreeva egalisiert Karrierehoch, Tatjana Maria stürzt ab

Mirra Andreeva hat mit Weltranglistenposition fünf ihr Karrierehoch egalisiert. Sprünge nach vorne machten auch Donna Vekic und Emma Raducanu, während Tatjana Maria aus den Top 100 flog.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2026, 16:56 Uhr

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© Getty Images Mirra Andreeva gewann in Paris den Titel

Etwas mehr als eine Woche nach dem Gewinn der French Open hat Mirra Andreeva ihr Karrierehoch egalisiert. Die 19-Jährige überholte Amanda Anisimova und verbesserte sich damit auf Weltranglistenposition fünf. Diesen Platz hatte die Russin, die zuletzt ihren Start in Berlin absagte, erstmals am 14. Juli des Vorjahres inne.

Ansonsten gab es in den Top Ten im Vergleich zur Vorwoche keine Änderungen. Aryna Sabalenka führt das Ranking mit 9090 Zählern weiterhin vor Elena Rybakina (8143) und Iga Swiatek (6733) an.

Den größten Sprung in den Top 100 machte Donna Vekic, die sich durch ihren Turniersieg im Londoner Queen's Club um 43 Positionen auf Platz 33 verbesserte. Auch Finalgegnerin Emma Raducanu peilt als neue Nummer 31 der Welt eine Setzung in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) an.

Tatjana Maria, die 2025 im Queen's Club gewonnen hatte und diesmal bereits im Achtelfinale an Rybakina scheiterte, fiel indes um 65 Plätze auf Rang 117 zurück. Damit zählt die 38-Jährige erstmals seit 2022 nicht zu den besten 100 Spielerinnen der Welt. Bestplatzierte Deutsche ist weiterhin Laura Siegemund (42.), Österreichs Nummer eins Anastasia Potapova liegt auf Rang 26.

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