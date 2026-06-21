Gabriela Sabatini: "Lilli Tagger hat ein wunderschönes Spiel"

Im Rahmen eines Besuchs bei den Mallorca Championships hat Gabriela Sabatini ihre Vorfreude auf das Treffen zwischen Argentinien und Österreich bei der Fußball-WM bekundet. Und sich begeistert von Lilli Tagger gezeigt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.06.2026, 23:07 Uhr

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© Getty Images Gabriela Sabatini hält große Stücke auf Lilli Tagger

Wo auch immer sich Gabriela Sabatini dieser Tage zeigt, der argentinischen Tennislegende fliegen die Herzen immer noch entgegen. Ganz aktuell macht Sabatini bei den Mallorca Championships Station, dort holen sich ja viele Spieler den letzten Feinschliff für das Turnier in Wimbledon. Aber natürlich kommt dieser Tage niemand an der Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft vorbei. Und schon gar nicht Gabriela Sabatini, die ja quasi als regierende Weltmeisterin in Kanada, Mexiko und den USA antritt.

Argentinien ist mit dem 3:0 gegen Algerien perfekt gestartet, trifft am Montag um 19 Uhr auf Österreich. Worauf sich auch Sabatini freut. “Ich liebe Fußball,” erklärte die mittlerweile 56-Jährige im Mallorca Country Club. "Mein Team ist River Plate. Ich bin in River Plate geboren und spiele dort auch Tennis. Das ist mein Klub. Ich stehe für die Fußballspiele immer auf. Wenn ich da bin, gehe ich so weit wie möglich immer noch ins Stadion".

Sabatini gewinnt die US Open 1990

Die Bedeutung des Fußballs in ihrem Heimatland sei kaum zu überschätzen, so Sabatini. “Fußball ist in Argentinien ist auf jeden Fall der größte Sport, mit vielen Fans. Und ich denke, der letzte Weltmeister-Titel hat jedem geholfen. Selbst diejenigen, die normalerweise kein Fußball schauen, haben Fußball gesehen. Es war unglaublich. die Feier, alle waren auf den Straßen. Es war das erste Mal, dass ich in Argentinien war, um eine Weltmeisterschaft zu sehen, weil ich normalerweise in Europa bin. Es war sehr speziell, diesen Moment mit all meinen Leuten zu teilen.”

Die Kernkompetenz von Gabriela Sabatini bleibt aber dennoch der Tennissport. Wer sich erinnern kann: Sabatini, die 1990 bei den US Open ihren einzigen Grand-Slam-Titel im Einzel gewinnen konnte, hatte eine unheimlich ästhetische Rückhand in ihrem Repertoire. Damals eine noch weiter verbreitete Kunst - heutzutage die Ausnahme. Kein Wunder, dass Sabatini nun viel Freude an Lilli Tagger, der jungen Österreicherin, hat.

“Ich kenne Lilli wegen Francesca Schiavone sehr gut”, so Sabatini. “Ich bin sehr nah dran. Ich habe Lilli letztes Jahr im Juniorinnen-Turnier in Roland Garros gesehen, dieses Jahr auch ein paar Mal. Und ich liebe die Art, wie sie spielt. Ich meine, sie hat ein wunderschönes Spiel. Sie hat eine sehr gute Zukunft vor sich. Und ist bei Francesca in sehr guten Händen.”