WTA Homburg: Angelique Kerber verabschiedet sich mit Tennisfest

Gestern hat Angelique Kerber beim WTA-Tour-500-Turnier in Bad Homburg ihren Abschied gefeiert, heute geht es bereits mit den Matches des Hauptfeldes los.

von PM

zuletzt bearbeitet: 20.06.2026, 23:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Bad Homburg Open Angelique Kerber am Samstag in Bad Homburg

Angelique Kerber winkte ins weite Rund des ausverkauften Spielbank Bad Homburg Centre Courts und verdrückte ein paar Tränchen. Der Abschied der dreimaligen Grand Slam-Siegerin als Profispielerin wurde zum denkwürdigen Tennisfest mit vielen Facetten. Egal ob die eingespielten Video-Grußbotschaften von Steffi Graf, Roger Federer, Rafael Nadal, Helene Fischer & Co.oder der Besuch von Boris Becker höchstpersönlich: Emotionen waren bei Temperaturen von bis zu 37 Grad Celsius Trumpf im Kurpark!

Die perfekte Bühne für „The Final Serve“ – Die Zukunft hat begonnen

"Ich wollte mich von meinen Fans verabschieden, das war mir sehr wichtig.Mit dem heutigen Tag bin ich wirklich zurückgetreten. Das Kapitel ist zu Ende, ein neues kann anfangen", sagte Kerber, die bereits seit letztem Jahr als Sportdirektorin der Bad Homburg Open powered by Solarwatt fungiert, zuvor war die 38-Jährige im Kurpark bereits Turnierbotschafterin des WTA 500 Boutiqueevents.

Zum Abschiedsmatch hatte sie sich ihre gute Freundin Ana Ivanovic, French Open-Champ von 2008, eingeladen. Am Ende gewann Kerber mit 6:3, 7:5 und verabschiedete sich vor 4.100 Zuschauern standesgemäß mit einem Vorhandwinner.

Andreeva nutzt ebenso wie Swiatek und Osaka die Top-Bedingungen

Derweil genießt auch die frisch gebackene French Open-Siegerin Mirra Andreeva das Wimbledonflair im Kurpark. „Die Bad Homburg Open sind eines meiner Lieblingsrasenturniere. Ich spiele hier immer gerne“, sagte die 19-Jährige, die vor zwei Wochen in Roland Garros ihren ersten Grand Slam-Titel holte.

Ebenso wie die topgesetzte Wimbledonsiegerin Iga Swiatek (WTA-Nr. 3) und die einstige Nummer eins Naomi Osaka (WTA-Nr. 15) war Andreeva (WTA-Nr.5) früh in der Kurstadt angereist und nutzt die „super Bedingungen“. Andreeva verriet auch, dass sie derzeit den Klassiker „Vom Winde verweht“ liest und sich in diesen Tagen auf das Shoppen in einem bestimmten Drogeriemarkt freut.

Osaka trifft am Sonntag auf Frech – Deutsches Trio scheitert in der Quali

Ebenso wie Andreeva haben auch Swiatek, Elina Svitolina (WTA-Nr. 8) und Karolina Muchova (WTA-Nr. 10) in der ersten Runde ein Freilos. Am Sonntag startet indes die viermalige Grand Slam-Siegerin Naomi Osaka ins Turnier. Die Weltranglisten-15. bekommt es auf dem Spielbank Bad Homburg Centre Court mit der Polin Magdalena Frech zu tun (nicht vor 15.30 Uhr).

In der ersten Qualifikationsrunde am Samstag musste sich Tamara Korpatsch 1:6, 4:6 der Rumänin Irina-Camelia Begu geschlagen geben. Ella Seidel unterlag der Argentinierin Solana Sierra 2:6, 1:6, während die 16-jährige Mariella Thamm gegen Renata Zarazua mit 3:6, 6:7 den Kürzeren zog.