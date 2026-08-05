WTA Toronto: Sabalenka baut ihre Hartplatz-Serie auf 13 Siege aus

Aryna Sabalenka ist mit einem souveränen 6:3 und 6:3 gegen Moyuka Uchijama in das WTA-Tour-1000-Turnier in Toronto eingestiegen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.08.2026, 07:00 Uhr

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© Getty Images Auf Hartplatz fühlt sich Aryna Sabalenka doch am wohlsten

Hartplatz ist und bleibt das Lieblingsgeläuf von Aryna Sabalenka. Und die letzte Chance der Weltranglisten-Ersten, in dieser Saison doch noch ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Das wird erst in New York City möglich sein, aber den 6:3, 6:3-Auftakterfolg gegen Moyuka Uchijama in Toronto nimmt Sabalenka natürlich gerne mit.

Damit baute die Belarussin ihre Siegesserie auf Hartplätzen auf 13 Matches aus. Im Frühjahr hatte sie ja das Sunshine Double in Indian Wells und Miami geholt, bei den Majors in Roland-Garros und Wimbledon aber früh verloren. Nächste Gegnerin in Kanada wird Shang Zhuai aus China sein.

Swiatek mit starkem Auftakt

Schon früher am Mittwoch hatte sich Iga Swiatek mit einem überzeugenden 6:0 und 6:3 zum Dienst gemeldet, auch die Polin hat zwei enttäuschende Majors hinter sich. Nein, eigentlich läuft die gesamte Spielzeit 2026 nicht nach den Vorstellungen der erfolgsverwöhnten Swiatek. In Runde drei trifft sie auf Viktorija Golubic, die gegen Donna Vekic gewinnen konnte.

Ebenfalls weiter sind Marta Kostyuk, Madison Keys und Diana Shnaider, die allesamt mehr oder weniger überzeugende Auftaktsiege feiern konnten.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto

