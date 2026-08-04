US Open: Emma Raducanu muss verletzt passen

Mit Emma Raducanu wird die Siegerin von 2021 bei den bald anstehenden US Open in Flushing Meadows fehlen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2026, 11:39 Uhr

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© Getty Images Emma Raducanu wird bei den US Open 2026 fehlen

Fünf Jahr nach ihrem spektakulären Triumph im Billie Jean King National Tennis Center wird Emma Raducanu die nun kommende Ausgabe der US Open nur aus der Ferne verfolgen können. Den die Britin musste ihre Nennung aufgrund eines Ermüdungsbruchs zurückziehen. Schon in Wimbledon konnte Raducanu nicht dabei sein, für New York ist es die zweite Absage nach 2023.

Seit jenem Finalsieg gege Leylah Fernandez läuft Raducanu dem zweiten Championat auf der WTA-Tour übrigens erfolglos hinterher. In der laufenden Saison konnte die 23-Jährige immerhin zwei Mal ein Endspiel erreichen. Sowohl in Cluj-Napoca (gegen Sorana Cirstea) wie auch beim WTA-Tour-500-Event im Londoner Queen´s Club (gegen Donna Vekic) setzte es aber im letzten Turniermatch eine Niederlage.

Trotz ihrer immer wiederkehrenden Verletzungsprobleme hält sich Raducanu in der Weltrangliste eigentlich ganz gut. Aktuell wird sie dort an Position 49 geführt.

