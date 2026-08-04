WTA Toronto: Kein kanadisches Märchen anno 2026

Die zwei letzten heimischen Siegerinnen des WTA-Tour-1000-Events in Kanada sind 2026 nicht (mehr) im Rennen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2026, 07:21 Uhr

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© Getty Images Bianca Andreescu musste sich in Toronto schon in Runde eins verabschieden

So herrlich das WTA-Tour-1000-Turnier in Montreal 2025 für die kanadischen Tennisfans mit dem Titelgewinn von Victoria Mboko verlaufen ist, so ernüchternd wird das Event, das in diesem Jahr in Toronto abgehalten wird, in diesem Jahr ausfallen. Denn Mboko konnte aufgrund einer Verletzung gar nicht starten. Und mit Bianca Andreescu ist auch die Siegerin aus dem Jahr 2019 nicht mehr dabei.

Nun wäre es vermessen gewesen, von Andreescu einen neuerlichen Coup zu erwarten. Und mit der jungen Tschechin Nikola Bartunkova hatte die US-Open-Siegerin von 2019 auch eine sehr anspruchsvolle Auftaktgegnerin gezogen. Aber nachdem die Lokalmatadorin im ersten Satz mit 5:2 in Führung gegangen war, keimte wohl so etwas wie Hoffnung auf eine kleine Überraschung auf. Am Ende hieß es aber 7:5 und 6.4 für Bartunkova.

Kein guter Tag für die deutschen Spielerinnen

Eine andere, wiewohl mehrmalige, Grand-Slam-Siegerin (wenn auch „nur“ im Doppel) wusste mit einer weiteren tschechischen Aufsteigerin besser umzugehen. Denn Taylor Townsend besiegte Tereza Valentova mit 6:4 und 7:5. Die gesetzten Spielerinnen greifen erst heute in das Spielgeschehen ein, auch in Toronto wird ja mit einem 96er-Raster gearbeitet.

Aus deutscher Sicht verlief der Montag in Toronto übrigens nicht gut. Eva Lys musste im dritten Satz gegen Hanna Udvardy aufgeben. Und auch Tamara Korpatsch und Tatjana Maria verloren ihre Erstrunden-Partien.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto

