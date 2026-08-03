Washington: Regen! Die Champions werden erst heute ermittelt

Das Wetter hat den Spielern und Fans gestern in Washington einen Strich durch die Rechnung gemacht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.08.2026, 06:22 Uhr

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© Getty Images Alexandra Eala in Washington 2026

Das Finale der Frauen begann mit erheblicher Verspätung, der Regen hatte Washington am Sonntagnachmittag (Ortszeit) einigermaßen sicher im Griff. Pegula legte mit einem frühen Break vor, Eala zog nach, gin ihrerseits mit dem zweiten Break in Folge in Führung. Der erste Durchgang ging dennoch mit 6:4 an die US-Amerikanerin.

Wenige Minuten später setzte erneut der Regen ein, die Spielerinnen mussten wieder den Court räumen. Und das war es dann auch mit den spielerischen Aktivitäten am Sonntag in Washington. Denn weder die Frauen konnten ihr Finale zu Ende bringen, noch konnte das Endspiel der Männer zwischen Rafael Jodar und Taylor Fritz überhaupt beginnen.

Cash und Glasspool holen Doppel-Titel

Die Champions von Washington 2026 sollen nun heute gekürt werden. Was auch höchste Zeit ist. Denn natürlich sind Eala, Pegula, Jodar und Fritz auch in Toronto bzw. Montreal in den jeweiligen Tableaus vertreten.

Immerhin: Lloyd Glasspool und Julian Cash wussten die kurzen trockenen Fenster zu nutzen. Die Briten holten sich mit einem 6:3 und 6.4 gegen Nikola Mektic und Austin Krajicek den zehnten gemeinsamen Titel auf der ATP-Tour. Und das ohne Satzverlust. In der laufenden Saison hatten Cash und Glasspool schon in Barcelona reüssiert.

