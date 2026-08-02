Wo steckt eigentlich Victoria Azarenka?

Victoria Azarenka, ehemalige Nummer 1 der Welt, ist seit Spätsommer 2025 vom Tennisradar verschwunden. Nun meldete sie sich immerhin im Rahmen ihres Geburtstages.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.08.2026, 15:18 Uhr

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Doch schon 37 Jährchen ist Azarenka kürzlich geworden, am 31. Juli. Grund für sie, sich mal wieder bei ihren Fans zu melden - und das tat die Belarussin mit ein paar Zeilen, die womöglich auch Hinweise auf ihre weitere Lebensplanung geben.

“Dieser Geburtstag fühlte sich anders an”, schrieb Azarenka gestern. Sie habe sich auf der Rückfahrt von ihrem Pilates-Training beim Gedanken ertappt, dass es doch recht schön sei, nur von Freunden und von der Familie umgeben zu sein. So recht habe sich auch keiner erinnern können, wann man das letzte Mal gemeinsam ihren Geburtstag gefeiert habe. Um diesen Moment nun sei sie sehr dankbar gewesen.

“Auf ein weiteres Jahr des Präsentseins, des Schätzens der kleinen Dinge und des Schaffens von Erinnerungen mit den Menschen, die ich liebe”, schloss sie ihren Beitrag.

Was natürlich für ihre Fans - ihre Tennisfans! - ein paar Fragen aufwirft. Wie jene, ob Azarenka überhaupt noch mal auf den Matchcourt zurückkehren will. Womöglich weiß sie es aktuell selbst nicht.

Azarenka hatte 2012 und 2013 die Australian Open gewonnen und stand insgesamt 51 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Nach einem famosen Saisonstart in 2016 wurde sie allerdings schwanger. Mit Sohn Leo startete Azarenka dann ein Comeback, musste es allerdings aufgrund eines Sorgerechtsstreits und mangelnden Reisemöglichkeiten abseits vom Wohnort in Kalifornien immer wieder unterbrechen, bis sie 2018 schließlich das alleinige Sorgerecht zugesprochen bekam.

2020 erreichte Azarenka dann noch mal das Finale der US Open.

Im WTA-Ranking ist Azarenka aufgrund ihrer langen Auszeit auf Rang 453 abgerutscht.