WTA Memphis: 16-jährige Kristina Liutova bei Debüt im Viertelfinale!

Kristina Liutova, erst 16 Jahre alt, steht bei ihrem Debüt auf der WTA-Tour in Memphis doch recht überraschend im Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2026, 11:57 Uhr

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© Getty Images Kristina Liutova spielt in Memphis ihr erste WTA-Turnier - und steht im Viertelfinale!

Das ist einmal ein Debüt, wei man es sich eigentlich gar nicht besser wünschen kann: Denn in ihrem allerersten Match in einem Hauptfeld auf der WTA-Tour hat Kristina Liutova in Memphis die an Position eins gesetzte Ekaterina Alexandrova besiegt. Und dann gleich gegen Maya Joint nachgelegt: Liutova gewann gegen die Australierin mit 3:6, 6:3 und 6:3.

Und so steht die 16-Jährige also unter den letzten acht Spielerinnen in Memphis. Dort bekommt sie es heute mit Caty McNally zu tun. Die US-Amerikanerin startet in Memphis an Position sechs gesetzt.

Kristina Liutova stand Anfang 2025 noch außerhalb der Top 800 in den WTA, mit den Erfolgen in Memphis wird die Russin unter die 200 besten Spielerinnen der Welt einziehen.

Ansonsten ist von den acht vorgereihten Frauen in Memphis lediglich Peyton Stearns übrig geblieben. Denn auch die Nummer zwei, McCartney Kessler, musste sich schon in ihrer Auftaktpartie verabschieden. Kessler unterlag der Mexikanerin Renata Zarazua glatt in zwei Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Memphis