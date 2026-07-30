WTA Washington: Osaka profitiert zum Einzug ins Viertelfinale

Bei deutlicher Führung profitierte die Japanerin Naomi Osaka im Achtelfinale des WTA-500-Turniers in Washington beim Stand von 6:3, 3:1 von der verletzungsbedingten Aufgabe der US-Amerikanerin Ashlyn Krueger und durfte dadurch einen erfolgreichen Start in den US-Open-Swing auf Hartplatz feiern.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 30.07.2026, 08:52 Uhr

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© Getty Images In Washington musste Naomi Osaka ihr erstes Match gegen Ashlyn Krueger nicht komplett zu Ende spielen.

Nach ihrem erstmaligen Einzug ins Viertelfinale sah sich Naomi Osaka beim WTA-500-Event in Washington im Rahmen des US-Open-Swings im ersten Match auf ihrem favorisierten Hartplatz der US-Amerikanerin Ashlyn Krueger gegenüber, der sie 2024 in Cincinnati im davor einzigen Aufeinandertreffen in drei Sätzen unterlegen war.

Und die vierfache Major-Siegerin benötigte gerade beim Service etwas mehr Anlaufzeit, als ihr lieb war. Gerade einmal 55% ihrer ersten Aufschläge fanden im Matchverlauf ihr Ziel, wovon sie gerade einmal etwas mehr als die Hälfte erfolgreich zu ihren Gunsten verwerten konnte. Doch bei Aufschlag ihrer Gegnerin zeigte sich die 28-Jährige stets aggressiv und konnte im vierten Spiel ihre bis dato vierte Break-Chance nutzen. Trotz übersichtlicher Aufschlagquote konnte die ehemalige Nr. 1 der Welt den ersten Durchgang sicher ins Ziel bringen.

Nachdem sich die 22-jährige Krueger bereits beim Stand von 1:4 im ersten Satz bereits in einem Medical Timeout am rechten Knöchel behandeln lassen musste, schienen sich die Beschwerden im zweiten Satz immer mehr zu verstärken, weshalb die Weltranglisten-67. das Match bei 3:6, 1:3 aufgeben musste.

Über ihren zu Beginn noch etwas fehlenden Rhythmus kommentierte Osaka im On-Court-Interview: „Es ist etwas lustig, da ich mich beim Verlassen der Rasenplätze gefreut hatte, endlich wieder auf Hartplatz spielen zu können. Bei meinem ersten Training auf Hartplatz dachte ich mir aber, vielleicht mag ich den Rasen-Belag ja doch mehr. Es erforderte eine gewisse Umstellung und ich musste mich erst daran gewöhnen.“

Cocciaretto ringt Navarro nieder

Im Viertelfinale bekommt es Osaka mit Elisabetta Cocciaretto zu tun. Die 25-jährige Italienerin ließ sich gegen die an Position 8 gesetzte US-Amerikanerin Emma Navarro nach Satzführung auch vom zwischenzeitlichen Gleichstand nicht aus der Spur bringen und triumphierte nach 2:15 Stunden mit 6:3, 4:6, 6:3.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus Washington