US Open: Ella Seidel rutscht ins Hauptfeld

Mit Ella Seidel ist eine weitere deutsche Spielerin fix bei den US Open 2026 dabei. Insgesamt stehen damit fünf DTB-Vertreterinnen im Hauptfeld des letzten Majors des Jahres.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.07.2026, 06:31 Uhr

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© Getty Images Ella Seidel darf mit dem Start bei den US Open 2026 planen

Ella Seidel hat sicherlich keiner Kollegin Schlechtes gewünscht, aber der Umstand, dass die Hamburgerin bei der Veröffentlichung der Entry List für die US Open 2026 erste Nachrückerin war, legte die Hoffnung natürlich nahe, dass sich Seidel die Qualifikation ersparen würde.

Und so ist es nun auch gekommen. Denn Ajla Tomljanovic wird nicht beim letzten Major des Jahres starten können. Und Ella Seidel rutscht damit in das 128er-Raster.

Damit wird ein DTB-Quintett an den Start gehen. Fix qualifiziert waren nämlich schon Tatjana Maria, Tamara Korpatsch, Laura Siegemund und Eva Lys.

Hier die Entry-List für die US Open 2026

