WTA Washington: Eala feiert Comeback-Erfolg gegen Olympiasiegerin Zheng

Mit einer kämpferisch beeindruckenden Leistung besiegte die Filipina Alexandra Eala die chinesische Olympiasiegerin Qinwen Zheng nach verlorenem ersten Durchgang noch in drei Sätzen und fordert dadurch im Achtelfinale die Titelverteidigerin Leylah Fernandez aus Kanada.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.07.2026, 22:25 Uhr

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© Getty Images Nach verlorenem ersten Durchgang schaffte Alexandra Eala zum Auftakt in Washington noch die Wende gegen die Olympiasiegerin Qinwen Zheng.

Mit Spannung wurde das erste Aufeinandertreffen auf der Tour zwischen der Olympiasiegerin Qinwen Zheng und der Newcomerin Alexandra Eala in der Auftaktrunde des WTA-500-Turniers in Washington erwartet.

Und vom Start weg versuchte Eala, die in Wimbledon durch einen Sieg gegen die Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen das Achtelfinale erreichen konnte, die Bälle frühestmöglich zu nehmen und dadurch Druck auf ihre 23-jährige Gegnerin auszuüben. Nach einem 0:2-Rückstand fand Zheng aber immer besser zu ihren Powerschlägen und konnte der Filipina zweimal den Aufschlag abnehmen. Im weiteren Verlauf ließ die Chinesin bei eigenem Service nichts mehr anbrennen und besiegelte bei ihrem ersten Satzball durch eine zu lang geschlagene Vorhand ihrer Gegnerin den Gewinn des ersten Durchgangs.

Auch im zweiten Akt bestimmte Zheng zu Beginn mit ihrem starken Service und ihren temporeichen Grundschlägen das Tempo und schaffte das Break zur 4:3-Führung. Doch im weiteren Verlauf erhöhte sich die Fehlerqoute bei der Chinesin signifikant, während Eala immer mehr Zutrauen in ihre Schläge fand und sich mit drei gewonnenen Spielen in Folge den Satzgleichstand sichern konnte.

Im Entscheidungs-Durchgang hatte Zheng ihr Pulver komplett verschossen und konnte ihre Gegnerin nicht mehr unter Druck setzen. Zwar konnte die ehemalige Nr. 4 der Welt ihrer Gegnerin beim Stand von 0:4 noch einmal das Serice abnehmen, doch Eala konterte mit dem direkten Re-Break und machte bei eigenem Aufschlag den Deckel auf den 4:6, 6:4, 6:1-Erfolg nach 2:26 Stunden drauf.

Im Achtelfinale bekommt es die Nr. 28 der Welt mit der an Position 7 geführten Titelverteidigerin Leylah Fernandez aus Kanada zu tun.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus Washington