WTA Washington: Potapova lässt Venus Williams keine Chance

Anastasia Potapova hat in Runde eins des WTA-Tour-500-Turniers in Washington glatt gegen Venus Williams gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.07.2026, 06:23 Uhr

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© Getty Images Anastasia Potapova hat den Nerventest in Washington bestanden

Die Aufgabe, dieser Tage bei einem WTA-Turnier gegen Venus Williams anzutreten, ist neben der sportlichen wohl auch eine mentale. Denn wer möchte schon gegen eine bald 45-Jährige verlieren? Auch wenn diese sieben Grand-Slam-Titel im Einzel mitbringt. Anastasia Potapova jedenfalls hat sich keine Blöße gegeben, gewann in Runde eins des 500ers in Washington mit 6:3 und 6:3.

Nächste Gegnerin von Potapova wird eine Ex-Landsfrau sein: Sie spielt nämlich gegen die Russin Diana Shnaider. Eben die wiederum hatte sich im Doppel an der Seite von Venus Williams versucht.

In einer früheren Partie setzte sich Alexandra Eala gegen Olympiasiegerin Qinwen mit 4:6, 6:4 und 6:1 durch. Eala trifft im Achtelfinale auf Leylah Fernandez.

Als Turnierfavoritin startet Jessica Pegula. Die Lokalmatadorin bekommt es nach einem Freilos mit Magdalena Frech aus Polen zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Washington

