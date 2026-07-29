WTA Washington: Eala nimmt auch Titelverteidigerin Fernandez raus

Nach einem Traumstart fand die Filipina Alexandra Eala im Achtelfinale des WTA-500-Turniers in Washington gegen die sich steigernde Leylah Fernandez deutlich mehr Widerstand vor, konnte sich aber dennoch in zwei Sätzen behaupten und damit nach der Olympiasiegerin Qinwen Zheng auch die Titelverteidigerin aus Kanada ausschalten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.07.2026, 19:25 Uhr

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© Getty Images Nach der Olympiasiegerin Qinwen Zheng konnte Alexandra Eala in Washington auch die Titelverteidigerin Leylah Fernandez ausschalten.

Optimistisch durfte die Titelverteidigerin Leylah Fernandez eigentlich in ihre Achtelfinal-Begegnung gegen Alexandra Eala gehen, schließlich konnte die Kanadierin die Filipina beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart im bislang einzigen Aufeinandertreffen glatt in zwei Sätzen besiegen.

Doch vom Start weg demonstrierte die 21-jährige Eala im Duell der Linkshänderinnen, dass sie sich auf schnelleren Belägen deutlich wohler fühlt. So konnte sie sich gleich das erste Aufschlagspiel ihrer 23-jährigen Gegnerin sichern und zeigte sich bei eigenem Service bis auf eine abzuwehrende Break-Chance souverän. Beim Stand von 5:2 zeigte sie sich als Rückschlägerin weiterhin präsenent und sicherte sich mit einem weiteren Break den Gewinn des ersten Durchgangs.

Nach einem harterkämpften ersten Aufschlagspiel im zweiten Akt schien sich Fernandez gefangen zu haben, fand immer mehr Zutrauen in ihre Schläge und erspielte sich eine schnelle 5:1-Führung. Doch Eala konnte ihre anfänglich im Durchgang zu hohe Fehlerquote deutlich reduzieren, kämpfte sich noch einmal zurück und schaffte den Einzug in den Tiebreak. Dort knüpfte die Nr. 28 der Weltrangliste wieder an ihre Leistung aus dem ersten Durchgang, dominierte den Entscheider komplett und besiegelte mit einem Vorhand-Winner den 6:2, 7:6 (1)-Erfolg nach knapp zwei Stunden.

Im Viertelfinale sieht sich Eala entweder der an Position 2 geführten Elina Svitolina aus der Ukraine oder Polina Kudermetova gegenüber, die seit Ende letzten Jahres für Usbekistan startet.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus Washington