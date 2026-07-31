WTA Washington: Svitolina möchte sich an Eala revanchieren

Eine Svitolina bekommt beim WTA-Tour-500-Turnier in Washington die Chance, sich an Alexandra Eala für eine kürzlich erlittene Niederlage zu revanchieren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2026, 07:17 Uhr

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© Getty Images Elina Svitolina steht in Washington im Viertelfinale

Neuer Belag, neues Land, neue Stadt: So beschrieb Elina Svitolina die Ausgangslage vor ihrem heute anstehenden Viertelfinale gegen Alexandra Eala beim WTA-Tour-500-Turnier in Washington. Die beiden haben sich zuletzt in Berlin auf Rasen getroffen, da konnte sich die Frau von den Philippinen durchsetzen.

In Washington gewann Svitolina nun in der Nacht auf Freitag gegen Polina Kudermetova mit 7:6 (4) und 6:4. Dabei servierte Kudermetova im ersten Durchgang zweimal auf den Satzgewinn. Eala hatte sich schon davor gegen Titelverteidigerin Leylah Fernandez durchgesetzt.

Potapova chancenlos

Ebenfalls weiter ist Diana Shnaider, die das Duell mit ihrer Ex-Landsfrau Anastasia Potapova mit 6:1 und 6:2 für sich entscheiden konnte. Jetzt geht es für Shanieder gegen Liudmila Samsonova.

Turnierfavoritin Jessica Pegula legte gegen Magdalena Frech einen Fehlstart hin, gewann schließlich aber doch noch sicher mit 3:6, 6:3 und 6:0. Pegula spielt im Viertelfinale gegen Anna Kalinskaya.

Hier das Einzel-Tableau in Washington

