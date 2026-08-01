WTA Memphis: 16-jährige Liutova erweitert Märchen ins Halbfinale

Durch einen Zweisatz-Erfolg mit spektakulären Aufholjagden gegen die an Nr. 6 gesetzte Catherine McNally lebt die erst 16-jährige Kristina Liutova beim WTA-250-Turnier in Memphis weiter ihren Traum und steht damit bei ihrer ersten Teilnahme an einem WTA-Turnier bereits im Halbfinale. Somit musste auch die letzte gesetzte Spielerin im Turnier der Überraschungen die Koffer packen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.08.2026, 11:36 Uhr

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© Getty Images Bei ihrer ersten WTA-Teilnahme war Kristina Liutova in Memphis bislang nicht zu stoppen.

Die Erfolgsstorys für Kristina Liutova reißen beim WTA-250er-Event nicht ab. Nach ihren Erfolgen gegen die topgesetzte Ekaterina Alexandrova und die Australierin Maya Joint sollte sich auch die Hürde mit der an Nr. 6 gesetzten Catherine McNally nicht als zu hoch erweisen.

Im ersten Durchgang ließ sich die 16-Jährige von einem frühen 0:2-Rückstand nicht beirren und konnte dem ersten Satz noch eine Wendung geben. Im zweiten Akt sah sich die in Russland geborene Liutova sogar einem 0:4-Rückstand gegenüber, konnte dann aber das Zepter komplett an sich reißen und besiegelte mit sechs in Folge gewonnener Spiele den finalen 6:3, 6:4-Erfolg nach 94 Minuten. Im Halbfinale bekommt es Liutova mit der US-Amerikanerin Elvina Kalieva zu tun, die sich davor mit 6:1, 2:6, 6:3 gegen ihre an Position 7 geführte Landsfrau Peyton Stearns behaupten konnte.

Im zweiten Halbfinale stehen sich die Mexikanerin Renata Zarazua nach einem 6:4, 6:0 gegen Anastasie Zakharova und die Tschechin Darja Vidmanova gegenüber, die sich mit 6:4, 6:7 (5), 6:1 gegen Katie Volynets aus den USA durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Memphis