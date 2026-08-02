WTA Memphis: 16-jährige Liutova gewinnt ihr Premierenturnier

Die 16-jährige Kristina Liutova hat in Memphis gleich ihr allererstes Turnier auf der WTA-Tour gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.08.2026, 21:50 Uhr

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© Getty Images Kristina Liutova hat gleich ihr erstes WTA-Turnier gewonnen

Liutova bekam es im Endspiel mit Daria Vidmanova zu tun. Und der Anfang. verlief nicht vielversprechend aus Sicht der 16-Jährigen. Denn Vidmanova gewann Satz eins mit 6:1.

Dann aber drehte Liutova das Match, gewann Durchgang zwei ihrerseits mit 6:1. In der Entscheidung ging sie dann schnell mit 4:0 in Führung, Vidmanova verkürzte noch einmal auf 3:5. Das war es dann aber auch: Liutova schloss mit dem 6:3 den Traumlauf in Memphis ab.

Das Event hatte für Kristina Liutova ja schon gut begonnen: Gleich im ersten Match zwang sie (im Verein mit den schwierigen Umständen in Memphis) ihre Landsfrau Ekaterina Alexandrova zur Aufgabe.

Hier das Einzel-Tableau in Memphis