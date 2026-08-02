WTA Toronto: Für die Nummer 1 braucht Rybakina den Titel

Das Rennen um die Nummer 1 bei den Frauen ist spannend wie lange nicht. Elena Rybakina sitzt Aryna Sabalenka im Nacken.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.08.2026, 10:00 Uhr

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Seit dem 21.Oktober 2024 führt Sabalenka die Weltrangliste der Damen an, und das größtenteils mit entspanntem Vorsprung. Am Montag geht sie in ihre insgesamt 103. Woche an der Sonne. Allerdings muss Sabalenka aufpassen.

2026 lief für sie bislang mittelprächtig (bislang ohne Grand-Slam-Titel), im Jahres-Race liegt sie “nur” auf Rang zwei (knapp hinter Mirra Andreeva). Und mit Elena Rybakina in Lauerstellung. Genau wie im offiziellen Ranking: Hier hat Sabalenka aktuell 8.550 Punkte, Rybakina 8.056 Zähler.

In Toronto könnte Rybakina, Australian-Open-Siegerin 2026, nun vorbeiziehen.

Was muss passieren, damit Elena Rybakina die Nummer 1 wird?

Rybakina hatte im vergangenen Jahr in Montréal das Halbfinale erreicht und hat daher 390 Punkte zu verteidigen; Sabalenka hatte nicht teilgenommen und kann daher voll punkten (ohne Abzüge). Ein klarer Vorteil für die Belarussin: Ihr reicht somit bereits der Einzug ins Achtelfinale, um die nötigen Punkte zum Verbleib an der Spitze zu sichern.

Die einzige Chance damit für Rybakina: Sie muss das Turnier gewinnen - und Sabalenka vor der Runde der letzten 16 rausfliegen.

Die Hauptfeldspiele in Toronto beginnen heute. Sabalenka startet nach einem Freilos gegen Moyuka Uchijima oder Cristina Bucsa, Rybakina bekommt es mit Daria Kasatkina oder Xinyu Wang zu tun.

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