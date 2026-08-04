WTA Toronto: Lys muss aufgeben - auch Korpatsch und Maria raus

Eva Lys hat in Toronto wenige Wochen vor den US Open den nächsten bitteren Dämpfer kassiert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.08.2026, 06:32 Uhr

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© Getty Images Eva Lys musste in Toronto aufgeben

Die Hoffnungsträgerin musste in der ersten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers beim Stand von 6:2, 6:7 (3:7), 0:2 gegen die Ungarin Panna Udvardy aufgeben. Lys hatte lange klar auf Siegkurs gelegen, doch eine 5:2-Führung im zweiten Satz reichte nicht. Während des Matches warf sie einmal frustriert ihren Schläger auf den Boden.

Auch die weiteren Deutschen scheiterten in Toronto an ihrer Auftakthürde. Die deutsche Nummer eins Tamara Korpatsch verlor ihre erste Partie nach ihrem Heimsieg in Hamburg 4:6, 6:0, 1:6 gegen Renata Zarazua aus Mexiko. Tatjana Maria unterlag der US-Amerikanerin Caty McNally 4:6, 7:6 (7:4), 1:6.

Für Lys, die immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen und sich Anfang des Jahres am Knie verletzt hatte, setzte sich ihre durchwachsene Saison fort. Ihr letztes Match gewann die 24-Jährige Mitte Juni bei den Berlin Tennis Open, im Jahr 2026 gelangen Lys bei keinem Turnier mehr als zwei Siege.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto