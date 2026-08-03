WTA Washington: Alexandra Eala feiert ersten Karriere-Titel!

Alexandra Eala hat in Washington ihren ersten Titel auf der WTA-Tour gefeiert. Die Philippinerin schlug Jessica Pegula in drei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.08.2026, 19:39 Uhr

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© Getty Images Alexandra Eala

Eala siegte mit 4:6, 6:4 und 6:0 und holte damit den Turniersieg beim 500er-Turnier in der US-Hauptstadt. Für die 21-Jährige war es der erste Turniererfolg auf der Tour überhaupt - sie ist zudem die erste Philippinerin, die einen Turniersieg auf WTA-Ebene feiert.

Das Match war am Sonntag wegen Regens zu Beginn des zweiten Durchgangs unterbrochen worden. Die Wiederaufnahme gelang Eala glänzend. Bis zum 4:4 im zweiten Satz blieb dabei alles in der Reihe, dann aber nutzte Eala ihren ersten Satzball bei Aufschlag von Pegula. Der dritte Durchgang ging dann schnell, die US-Amerikanerin machte hier nur acht Punkte.

“Es gibt eine lange Liste von Menschen, denen ich danken möchte”, sagte Eala. “Ganz oben auf dieser Liste steht meine Familie. Meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, mein Team.” Diese seien ihr engster Kreis, “sie sind es, die jeden Tag gemeinsam mit mir hart arbeiten. Die mir das Gefühl geben, dass ich das nicht alleine durchstehen muss und die harte Arbeit nicht alleine leisten muss. Ich weiß, dass sie mir zur Seite stehen. Vielen Dank!“ Und natürlich bedankte sich Eala auch bei der ”Filipino community" - in Washington und in ihrer Heimat.

Eala bleibt damit eine der großen Aufsteigerinnen der letzten Monate, sie hat alleine in 2026 insgesamt sieben Top-Ten-Spielerinnen geschlagen. Ein Fanliebling ist sie ohnehin, auch in Washington feierten sie ihre Anhänger leidenschaftlich.

Im neuen WTA-Ranking nächste Woche wird Eala auf Platz 20 klettern - so hoch stand sie noch nie.