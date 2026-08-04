Nach vier Jahren: Serena und Venus Williams zurück im Doppel

Die Tennis-Ikonen Serena und Venus Williams schlagen beim Cincinnati Masters erstmals seit fast vier Jahren wieder gemeinsam im Doppel auf.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 04.08.2026, 07:22 Uhr

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© Getty Images Serena und Venus Williams werden noch mindestens einmal gemeinsam aufdoppeln

Die Veranstalter des WTA-Tour-1000-Turniers vergaben an die Schwestern eine Wildcard für das Hauptfeld. Für Venus Williams ist zudem ein Start im Einzel vorgesehen. In der laufenden Woche in Toronto musste sich die 46-Jährige in Runde eins der Russin Kamilla Rakhimova geschlagen geben. Das Turnier vom 8. bis 23. August gilt als einer der großen Härtetests vor den US Open.

Serena (44) und Venus Williams (46) zählen zu den erfolgreichsten Doppelpaarungen der Tennis-Geschichte. Gemeinsam gewannen die Amerikanerinnen 14 Grand-Slam-Titel im Doppel sowie drei olympische Goldmedaillen. Ihr bislang letzter gemeinsamer Doppelauftritt datiert von den US Open 2022.

Serena in Cincinnati zweimal im Einzel erfolgreich

Serena Williams hatte erst vor Kurzem in Wimbledon nach rund vierjähriger Pause ihr vielbeachtetes Comeback im Einzel gegeben, das sie allerdings gegen die Australierin Maya Joint in Runde eins verlor. Vorab war sie im Londoner Queens Club gemeinsam mit der jungen Kanadierin Victoria Mboko und in Berlin an der Seite von Karolina Muchova im Doppel aufgetreten.

Auch in Cincinnati besitzt Serena eine erfolgreiche Vergangenheit. Zuletzt trat sie dort 2022 an und unterlag der damals amtierenden US-Open-Siegerin Emma Raducanu. Die ehemalige Weltranglistenerste gewann das Einzelturnier in Cincinnati 2014 und 2015.