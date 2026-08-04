Washington-Siegerin Alexandra Eala: Für die Philippinen

Alexandra Eala gewinnt als erste Tennisspielerin von den Philippinen ein Turnier auf der WTA-Tour - und sorgt für großen Jubel bei ihren Landsleuten.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.08.2026, 11:38 Uhr

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© Getty Images Alexandra Eala nach ihrem erfolgreichen Matchball im Finale von Washington

Alexandra Eala wurde nach dem historischen Coup von ihren Emotionen übermannt. Erst vergoss die 21-Jährige völlig aufgelöst Tränen des Glücks, dann ließ sie mit einem Urschrei ihre Freude hinaus - und sorgte dafür, dass ihre vielen Landsleute auf den Tribünen den Lautstärkepegel noch einmal Richtung Anschlag erhöhten. "Vielen Dank an alle meine Fans, besonders an die philippinische Community hier in D.C., zu Hause und wo auch immer ihr auf der Welt seid", sagte Eala: "Ich spüre wirklich all eure Liebe."

Durch Ealas 4:6, 6:4, 6:0 im Finale von Washington D.C. gegen Lokalmatadorin Jessica Pegula gewann sie als erste Tennisspielerin von den Philippinen ein Turnier auf der WTA-Tour. Auf dem Weg zu ihrem Premierentitel schlug die Linkshänderin dabei mit Leylah Fernandez, Elina Switolina und abschließend Pegula nacheinander die drei topgesetzten Frauen. "Alex, die Riesentöterin", titelte der Manila Bulletin und fasste so die Euphorie in der Heimat über die "Tennis-Sensation" Eala zusammen.

Eala klettert auf Platz 20

Für Eala, eine Freundin der deutschen Hoffnungsträgerin Eva Lys, hatte sich der erste Sieg trotz ihres noch jungen Alters angedeutet. Immer wieder hatte sie im vergangenen Jahr für Furore gesorgt, zuletzt sogar auf dem ehrwürdigen Centre Court in Wimbledon, als Eala in der dritten Runde die polnische Titelverteidigerin Iga Swiatek aus dem Turnier warf. Mit ihrem Triumph in der US-Hauptstadt, wo Eala wie fast überall auf dem Planeten auf große philippinische Unterstützung zählen konnte, schaffte sie nun den endgültigen Durchbruch.

Dass Eala entschlossen ist, die Tenniswelt zu erobern und die Flagge ihres Landes auf die Karte ihres Sports zu bringen, hatte sie schon vor acht Jahren bewiesen. Damals zog sie mit ihrem Bruder Michael nach Mallorca, feilte in der Academy von Rafael Nadal an ihrer Karriere - und hinterlässt nun immer größere Fußabdrücke. "Was für eine unglaubliche Woche in Washington. Eine wohlverdiente Trophäe für all die harte Arbeit", schrieb prompt auch der 22-malige Grand-Slam-Sieger in den Sozialen Medien und beglückwünschte dabei auch die Philippinen.

Mit ihrem Sieg kletterte Eala in der Weltrangliste auf Platz 20. Bei den US Open (30. August) gilt sie in dieser bestechenden Form zum erweiterten Favoritenkreis, und auch in Flushing Meadows wird sie einmal mehr auf viel Philippinen-Power von den Rängen setzen können. "Maraming salamat, mga kababayan", sagte Eala während ihrer Siegesrede auf Filipino in Richtung ihrer Anhänger. Vielen Dank, liebe Landsleute.