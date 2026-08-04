WTA Toronto: Swiatek, Svitolina und Kostyuk starten erfolgreich

Mit Iga Swiatek, Elina Svitolina und Marta Kostyuk haben in der Day Session am Dienstag einige Mitfavoritinnen die dritte Runde von Toronto erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2026, 23:07 Uhr

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© Getty Images Iga Swiatek siegte in zwei Sätzen

Iga Swiatek ist mit einem Sieg auf die Tour zurückgekehrt. Die Polin, die seit ihrem Drittrunden-Aus in Wimbledon pausiert hatte, setzte sich zum Auftakt des WTA-1000-Turniers in Toronto gegen die Tschechin Sara Bejlek mit 6:0 und 6:3 durch. Swiatek trifft nun auf die Schweizerin Viktorija Golubic, die gegen Donna Vekic nach Satzrückstand gewann.

Wesentlich härter als Swiatek hatte Elina Svitolina zu kämpfen. Die Ukrainerin lag gegen die Spanierin Jéssica Bouzas Maneiro bereits mit Satz und Break zurück, siegte nach über 2:45 Stunden Spielzeit aber doch noch mit 6:7 (5), 7:5 und 6:4. In Runde drei wartet auf Svitolina ein Duell mit Anastasia Potapova.

Mit Marta Kostyuk erreichte zudem die Nummer zwei der Ukraine die Runde der letzten 32. Die Wimbledon-Halbfinalistin schlug die kanadische Wildcard-Spielerin Katherine Sebov mit 7:6 (4) und 6:0. Die an Position 16 gesetzte Ekaterina Alexandrova gewann ihre Auftaktpartie gegen Camila Osorio ebenfalls in zwei Durchgängen.

Das Einzel-Tableau in Toronto