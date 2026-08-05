WTA Toronto: Elena Rybakina quält sich gegen Kasatkina weiter

Die Weltranglisten-Zweite Elena Rybakina hat mit Mühe den Einzug in die dritte Runde in Toronto geschafft.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.08.2026, 21:40 Uhr

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© Getty Images

Rybakina gewann gegen Daria Kasatkina mit 6.3, 5:7, 6:4 und musste dabei viel Geduld aufbringen. Die Australian-Open-Siegerin war natürlich diejenige, die das Match bestimmte - in die eine oder andere Richtung. 58 Winner bei 58 Fehlern ohne Not standen dabei am Ende in der Statistik (bei Kasatkina hieß die Bilanz 13 zu 15). Ihre Quote beim ersten Aufschlag lag bei unguten 44 Prozent - in Durchgang 2 noch um einiges darunter. Den Satz gab sie mit einem Doppelfehler ab.

Beim Ausservieren ging es ebenfalls noch mal über Einstand, eine Breakchance zum Ausgleich aber nutzte Kasatkina nicht.

“Ein wirklich schwieriges Match”, urteilte sie am Ende. Nach Wimbledon habe sie “hart trainiert - schade, dass ich das jetzt noch nicht im Match zeigen konnte.”

Die nächste Chance dafür bietet sich nun gegen Ann Li, die gegen Kayla Cross gewann.

Rybakina hat in Toronto die Chance, die Weltranglistenführung zu übernehmen. Dazu muss sie jedoch den Titel holen - und Aryna Sabalenka früh ausscheiden.

Weiter ist auch Jessica Pegula nach einem 3:6, 6:3, 6:2 gegen Magdalena Frech, ebenso Belinda Bencic durch ein 6:3, 6:1 gegen Sloane Stephens.

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