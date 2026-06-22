"Brillant": Murray freut sich über Williams-Comeback

Das Comeback von Serena Williams verzückt die Tenniswelt. Auch Andy Murray kann der Sache nur Positives abgewinnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2026, 23:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Image Andy Murray zieht vor Serena Williams den Hut

Möglicherweise war Andy Murray einer der Menschen, die das Comeback von Serena Williams am wenigsten überraschte. Der dreifache Grand-Slam-Sieger aus Großbritannien berichtete in einem Interview mit der “BBC” von einem Gespräch mit der US-Amerikanerin, in dem Williams ihre Sehnsucht nach einer Tour-Rückkehr offenbar recht unverhohlen zum Ausdruck brachte.

“Ich vermisse es jeden Tag. Ich liebe es, an Wettkämpfen teilzunehmen. Ich liebe es, zu spielen”, soll Williams Murray, der in diesen Tagen Jack Drapers Comeback in Eastbourne begleitet, gesagt haben. Offenbar hörte die 44-Jährige also auf ihr Herz, kehrte sie am 9. Juni nach fast vierjähriger Pause doch auf die WTA-Tour zurück.

Auch beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) wird die 23-fache Einzel-Grand-Slam-Siegerin am Start sein. Sie und ihre nunmehr 46-jährige Schwester Venus erhielten in der vergangenen Woche eine Wildcard für die Doppel-Konkurrenz. “Das ist brillant für den Tennissport", meinte Murray.

Serena startet in Wimbledon auch im Einzel

“In einer so anspruchsvollen Sportart so viel Erfolg zu haben und das über einen so langen Zeitraum hinweg, ist außergewöhnlich. Zu sehen, wie sie auch in dieser Lebensphase noch immer mit ganzem Herzen bei der Sache sind, ist großartig”, sagte Murray über die Williams-Schwestern, die gemeinsam 14-Grand-Slam-Titel im Doppel holten.

Seit Sonntagabend steht fest, dass Serena in Wimbledon auch im Einzel an den Start gehen wird. Die Veranstalter statteten die 44-Jährigen mit der letzten Hauptfeld-Wildcard aus. Im Londoner Queen's Club und in Berlin schlug die ehemalige Weltranglistenerste lediglich im Doppel auf.