Wimbledon: Serena und Venus Williams erhalten Doppel-Wildcard

Serena und Venus Williams werden in der Doppel-Konkurrenz von Wimbledon gemeinsam an den Start gehen. Für das Einzel erhielt vorerst keine der beiden Spielerinnen eine Wildcard. Durchatmen dürfen unterdessen Maja Chwalinska, Stan Wawrinka und Grigor Dimitrov.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.06.2026, 12:56 Uhr

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© Getty Images Serena und Venus Williams werden im Doppel starten

Serena Williams wird kurz nach der Bekanntgabe ihres Comebacks in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) aufschlagen. Wie die Veranstalter des dritten Grand-Slam-Turniers des Jahres am Dienstag mitteilten, wurden die 44-Jährige und ihre Schwester Venus (45) mit einer Wildcard für die Doppel-Konkurrenz ausgestattet.

Die Williams-Schwestern sind eines der erfolgreichsten Doppelduos aller Zeiten und gewannen gemeinsam 14 Major-Titel. In Wimbledon setzten sich die beiden US-Amerikanerinnen schon sechsmal (2000, 2002, 2008, 2009, 2012 und 2016) die Krone auf. Für die Einzel-Konkurrenz erhielt vorerst weder Serena noch Venus eine Wildcard.

Chwalinska erhält Wildcard

Eine Wildcard haben die Veranstalter für den Fall der Fälle allerdings noch in der Hinterhand. Schon am Dienstag durfte sich Maja Chwalinska freuen: Die polnische French-Open-Finalistin erhielt eine Wildcard und erspart sich damit den Weg durch die Qualifikation. Neben ihr stehen die Britinnen Harriet Dart, Alicia Dudeney, Hannah Klugman, Mika Stojsavljevic, Katie Swan und Mimi Xu direkt im Hauptfeld.

Bei den Herren wurden mit Stan Wawrinka und Grigor Dimitrov vorerst zwei ausländische Spieler mit Wildcards bedacht. Zudem sind die Lokalmatadoren Jacob Fearnley, Arthur Fery, Jack Pinnington Jones und Toby Samuel fix im Hauptbewerb dabei.

Zwei Wildcards können die Veranstalter bei den Herren noch vergeben. Kandidaten gibt es mit Gael Monfils, Nick Kyrgios (Doppel-Wildcard mit Alexander Bublik), Dan Evans oder Matteo Berrettini zur Genüge. Der Italiener könnte unter Umständen auch ohne Wildcard den Sprung ins Hauptfeld schaffen, liegt er auf der Nachrücker-Liste doch auf Platz eins.

Die bisher vergebenen Wildcards im Überblick