Wimbledon: Vacherot-Absage befeuert Berrettinis Hoffnungen

Rutscht Matteo Berrettini doch noch direkt ins Wimbledon-Hauptfeld? Nach der Absage von Valentin Vacherot steht der ehemalige Finalist auf Platz eins der Nachrücker-Liste.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.06.2026, 12:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Valentin Vacherot kann nicht in Wimbledon spielen

Valentin Vacherot hat seine Teilnahme am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) am Dienstag offiziell abgesagt. Den Monegassen, der im Vorjahr als Qualifikant völlig überraschend das 1000er-Event in Shanghai gewann, plagen weiterhin Probleme an seinem linken Bein. Wie Vacherot zuletzt in einer Folge der Amazon-Serie “Prime à Roland-Garros” sagte, handelt es sich bei der Verletzung “um einen Ermüdungsbruch mit einer deutlichen Knochenödembildung”.

Vacherot beeinträchtigt die Verletzung bereits seit dem Turnier in Madrid und konnte aufgrund dieser auch nicht zu seiner Zweitrundenpartie in Roland-Garros antreten. Zu Beginn der Sandplatzsaison hatte der aktuelle Weltranglisten-20. bei seinem Heimturnier in Monte-Carlo das Halbfinale erreicht. Sein Comeback peilt Vacherot für die Hartplatzsaison in Nordamerika an.

Berrettini zittert und hofft

Vacherots Hauptfeld-Platz in Wimbledon erbte der Slowake Alex Molcan. Auf Platz eins der Nachrücker-Liste befindet sich damit ab sofort ein prominenter Name: Matteo Berrettini würde bei einer weiteren Absage als nächster Spieler in den Main Draw rutschen.

Der Italiener stand 2021 im Mekka des Tennissports im Finale, müsste Stand jetzt aber in die Qualifikation. Berrettini suchte auch um eine Wildcard an, erhielt diese vorerst aber nicht. Zwei Wildcards können die Veranstalter bei den Herren noch vergeben.