ATP Masters Monte-Carlo: Zweisatzerfolg gegen Vacherot! Carlos Alcaraz folgt Jannik Sinner ins Endspiel

Carlos Alcaraz folgt Jannik Sinner in das Endspiel beim ATP-1000er-Masters in Monte-Carlo. Gegen Valentin Vacherot siegte der Weltranglistenerste im Halbfinale mit 6:4 und 6:4.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 17:11 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz fehlt noch ein Sieg zur Titelverteidigung in Monte-Carlo.

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Die Rollen waren vor dem Duell klar verteilt. Der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Carlos Alcaraz ging gegen den monegassischen Lokalmatadoren Valentin Vacherot als klarer Favorit ins Duell. Vacherot hoffte natürlich auf die Unterstützung des Publikums.

Diese erhielt Vacherot auch durchaus, doch trotzdem reichte es nicht, um dem Weltranglistenersten in den entscheidenden Momenten größere Nadelstiche zu setzen. Carlos Alcaraz reichte im ersten Durchgang das frühe Break zum 2:1, um die Satzführung verzeichnen zu können.

Vacherot bleibt mutig, Alcaraz beißt zu

Derselbe Satzverlauf deutete sich dann auch im zweiten Satz an. Erneut breakte Alcaraz zum 2:1, doch Vacherot gelang das direkte Rebreak. Dem Pblikum gefiel das natürlich. Der Monegasse blieb entsprechend mutig und zeigte immer wieder, warum sich der 27-Jährige in den letzten Monaten in der erweiterten Weltspitze etabliert hat.

Doch Alcaraz breakte zum 5:4, da Vacherot zumindest kurzzeitig zu fehlerhaft agierte. Das reichte dem Weltranglistenersten natürlich, um direkt zuzuschlagen und das Match nach 1:24 Stunde erfolgreich auszuservieren.

Alcaraz gegen Sinner um Titel und die Nummer eins

Im Endspiel wartet am morgigen Sonntag Jannik Sinner, der zuvor Alexander Zverev in zwei Sätzen düpierte. Es wird das erste Aufeinandertreffen der beiden Topstars Alcaraz und Sinner in diesem Jahr sein. “Es wird eine ganz besondere Partie”, sagte Alcaraz selbst nach dem Finaleinzug.

Denn als I-Tüpfelchen spielen die beiden Dauerrivalen nicht nur um den Titel in Monaco, sondern auch gleichzeitig um den Platz an der Sonne in der Weltrangliste. Denn mit einem Sieg würde Jannik Sinner seinen spanischen Widersacher am Montag vom ersten Weltranglistenplatz verdrängen.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo