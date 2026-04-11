ATP Monte-Carlo: Carlos Alcaraz vs Valentin Vacherot im TV, Livestream, Liveticker

Carlos Alcaraz trifft im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo auf Lokalmatador Valentin Vacherot. Das Match gibt es ab ca. 15.30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich) und in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 09:07 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz, Valentin Vacherot

Gegen Tomas Martin Etcheverry hatte Carlos Alcaraz noch über drei Sätzen gehen müssen, Alexander Bublik hingegen bekam eine Lehrstunde im Viertelfinale - 6:3, 6:0.

Wie's Valentin Vacherot gegen die aktuelle Nummer 1 im Welttennis ergehen wird? Klar ist: Alcaraz wird in dieser Begegnung auch gegen das Publikum spielen. Erstmals steht mit Vacherot ein “echter” Monegasse im Halbfinale des Turniers im Fürstentums. Völlig verrückt: Vacherot stand im vergangenen Herbst noch außerhalb der Top 200, bis er seinen Shanghai-Coup landete. Aktuell? Ist er bereits die Nummer 17 im Live-Ranking!

Alcaraz vs. Vacherot - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Valentin Vacherot gibt es ab ca. 15.30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich).