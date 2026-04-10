ATP Monte-Carlo: Lokalmatador Valentin Vacherot macht Duell mit Alcaraz klar!

Valentin Vacherot mischt auch Monte-Carlo weiterhin auf: Der Monegasse schlug Alex de Minaur mit 6:4, 3:6, 6:3 und steht damit im Halbfinale.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.04.2026, 20:39 Uhr

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© Getty Images Valentin Vacherot

Vacherot ist damit der erste monegassische Tennisspieler, der hier die Runde der letzten Vier erreicht.

Gegen de Minaur gelang ihm der insgesamt vierte Sieg über einen Top-10-Spieler, mit Carlos Alcaraz wartet nun im Halbfinale allerdings der Spieler der Saison auf den 27-Jährigen. “Ich kann es kaum erwarten, morgen in meiner Heimatstadt gegen Carlos zu spielen”, freute sich Vacherot entsprechend. “Es ist wunderbar.”

Vacherot hatte im Verlaufe des Turniers bereits Juan Manuel Cerundolo, Hubert Hurkacz und Lorenzo Musetti besiegt. Gegen de Minaur zeigte er vor allem im dritten Satz große Nervenstärke und wehrte alle sechs Breakchancen des Australiers ab. Seinen Sieg machte er mit einem krachenden Vorhand-Returnwinner klar.

Vacherot nun schon die Nummer 17

Vacherot wurde dabei begeistert angefeuert, auch von vielen Kumpels. “Die Jungs im Publikum, die gesungen haben - das sind meine besten Freunde seit ich neun, zehn Jahre alt war”, erzählte er. “Ich habe ein solches Glück, dass ein Turnier in meinem Club ausgetragen wird.”

Vacherot hatte im Vorjahr in Shanghai für eine Sensation gesorgt, als er sich als Nummer 204 der Welt über die Qualifikation zum Turniersieg spielte.

Im Live-Ranking steht er dank des Monte-Carlo-Laufs nun schon auf Platz 17.