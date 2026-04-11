ATP Masters Monte-Carlo: Finaleinzug perfekt! Jannik Sinner siegt erneut gegen Alexander Zverev

Jannik Sinner hat das Endspiel beim ATP-1000er-Masters in Monte-Carlo erreicht. Der Weltranglistenzweite siegte gegen Alexander Zverev mit 6:1 und 6:4 und gewinnt damit erneut gegen die deutsche Nummer eins.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 15:37 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner zeigte Alexander Zverev erneut die Grenzen auf.

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Es war das dritte Aufeinandertreffen in einem Masters-Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner in Folge. Und erneut behielt am Ende Jannik Sinner die Oberhand.

Das Pendel schlug direkt mit dem ersten Spiel der Partie in Richtung des Italieners aus, der nach ungefähr 20 Minuten mit 4:0 führte. Trotz zu diesem Zeitpunkt einer eigentlich ganz guten Quote von 77 Prozent bei den ersten Aufschlägen, fand Alexander Zverev kein Mittel gegen den stark aufspielenden Sinner. Im fünften Spiel konnte dann auch endlich Zverev auf dem Scoreboard anschreiben, jedoch ohne weitere Auswirkung auf den Satzverlauf.

Zverev im zweiten Satz dran

Trotz deutlicher Abreibung im ersten Durchgang steckte Alexander Zverev nicht auf und biss sich in das Match, welches jedoch wenig packende Momente lieferte. Das sorgte auch beim Publikum für wenig Begeisterung. Alles blieb bis zum 4:5 in der Reihe, doch dann schlug Jannik Sinner nochmal entscheidend zu und sicherte sich mit dem ersten Breakball des zweiten Satzes nach 1:23 Stunde den Einzug in sein erstes Endspiel in Monte-Carlo.

“Ich bin mit der heutigen Performance sehr zufrieden”, resümierte Sinner gelassen nach dem Match im On-Court-Interview und strebt nach dem “Sunshine Double” nun den dritten Masters-Titel des Jahres an.

Sinner im Endspiel gegen Alcaraz?

Alexander Zverev verliert zum achten mal in Folge ein Match gegen Jannik Sinner, inklusive der beiden vorherigen Halbfinalpartien bei den Masters-Events in Indian Wells und Miami, die Jannik Sinner anschließend mit dem Titel krönte.

Im Finale könnte es nun zum Schlagabtausch mit Carlos Alcaraz kommen. Es wäre das erste Duell der beiden Dauerrivalen in diesem Jahr. Zuletzt trafen der Weltranglistenerste Alcaraz und der Südtiroler im Endspiel der ATP Finals aufeinander. Es wäre das insgesamt siebzehnte direkte Duell der beiden Topstars.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo