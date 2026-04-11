ATP Monte-Carlo: Alexander Zverev vs Jannik Sinner im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev (ATP-Nr. 3) trifft im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo auf Jannik Sinner (ATP-Nr. 2). Das Match gibt es ab ca. 13.30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich) und in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 09:07 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev, Jannik Sinner

Ja schon wieder! Alexander Zverev und Jannik Sinner können sich in den vergangenen Monaten nicht aus dem Weg gehen. Fünf Begegnungen der beiden gab es in 2025, bereits zwei in 2026. Und alle hatten sie denselben Sieger - Sinner. Zuletzt stand man sich in Miami gegenüber, dort gewann der Italiener mit 6.3, 7:6 (4). Die Bilanz insgesamt: 8 Siege für Sinner, 4 für Zverev.

Ob Zverev auf Sand etwas mehr ausrichten kann als zuletzt? Die rote Asche ist nicht der liebste Belag von Sinner, wenngleich das nichts heißen muss. Im vergangenen Jahr stand er kurz vorm French-Open-Titel. Dennoch holte Zverev auf Sand einen seiner vier Siege, 2022 in Monte-Carlo.

In Monte-Carlo hat sich Sinner in diesem Jahr souveräner gezeigt als Zverev, nur gegen Tomas Machac musste er einen Satz abgeben. Zverev musste in zwei seiner drei Matches über die Distanz.

Zverev vs. Sinner - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner gibt es ab 13.30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich).

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo