ATP Masters Monte-Carlo: Halbfinale! Alexander Zverev ringt Joao Fonseca im Premierenduell nieder

Alexander Zverev hat sein erstes Match gegen Joao Fonseca in drei Sätzen gewonnen und das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Events in Monte-Carlo erreicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 10.04.2026, 14:03 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev jubelte über den Halbfinaleinzug

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Angriff des Shootingstars abgewehrt: Alexander Zverev hat das spannende erste Duell mit dem 19 Jahre alten Brasilianer Joao Fonseca für sich entschieden und steht nach einem 7:5, 6:7 (3) und 6:3-Erfolg im Halbfinale des Masters von Monte Carlo. In seiner Wahlheimat könnte der Weltranglistendritte nun erneut auf den Italiener Jannik Sinner treffen, der sich zuerst aber gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime durchsetzen muss.

Zverev geht zweifellos mit Selbstbewusstsein in den Kampf um eine Finalteilnahme. Bei sechs der vergangenen sieben Masters-Veranstaltungen stand der deutsche Topspieler im Halbfinale. Auf einen Turniersieg wartet der Hamburger allerdings seit seinem Triumph in München im vergangenen Jahr.

Zverev beeindruckt mit Konstanz

Seine Konstanz ist dennoch durchaus beeindruckend. Der 28-Jährige ist erst der vierte Spieler in der Geschichte der Mastersserie, der zehn Halbfinals bei 1000er-Events auf Sand erreicht hat. Vor Zverev stehen in der Bestenliste noch Rafael Nadal (37-mal), Novak Djokovic (28) und Roger Federer (19).

Zverev ging das Duell mit dem Weltranglisten-40. Fonseca mit Vorfreude an und zeigte schnell, dass er sich auf Sand wohlfühlt. Nach ungenutzten Breakchancen zu Beginn der Partie geduldete er sich bis zum Ende des ersten Satzes - und schlug dann zu.

Zverev lässt sich von Fonsecas Comeback nicht beirren

Fonseca, der mit seiner krachenden Vorhand viele Tennisfans elektrisiert und schon einen Sandplatztitel aus Buenos Aires vorzuweisen hat, fluchte auch Anfang des zweiten Satzes. Doch er holte ein Break Rückstand auf, zog beflügelt vorbei und brachte Zverev in echte Bedrängnis. Doch der Deutsche schlug im dritten Satz routiniert zurück.

Zverev, der in Indian Wells und in Miami jeweils im Halbfinale an Sinner gescheitert war, verdiente sich damit die nächste Chance, ein echtes Ausrufezeichen zu Beginn der Sandplatzsaison zu setzen.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo