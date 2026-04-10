ATP Masters Monte-Carlo live: Alexander Zverev vs. Joao Fonseca im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Joao Fonseca treffen im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo aufeinander. Das Match gibt es ab 11:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich) und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.04.2026, 18:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Joao Fonseca

Nach dem Achtelfinalerfolg über Zizou Bergs geht es für Alexander Zverev im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Events von Monte-Carlo gegen Joao Fonseca. Gegen den 19-jährigen Brasilianer hat der Deutsche bislang noch nicht gespielt.

“Sand ist sein bester Belag. Er hat schon in Buenos Aires gewonnen und ist ein aufstrebendes Talent. Auf ihn werde ich in den kommenden Jahren sicher häufiger treffen”, sagte Zverev vor dem Duell mit Fonseca.

Zverev vs. Fonseca - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Joao Fonseca gibt es ab 11 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich).

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo