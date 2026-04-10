ATP Masters Monte-Carlo: Jannik Sinner fixiert neuerliches Halbfinalduell mit Alexander Zverev

Beim dritten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres wird es zum dritten Halbfinalduell zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev kommen. Der Südtiroler folgte dem Deutschen durch einen Zweisatzerfolg über Felix Auger-Aliassime in die Vorschlussrunde.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.04.2026, 15:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner steht im Halbfinale von Monte-Carlo

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Jannik Sinner fehlen nur mehr zwei Siege zu seinem ersten Titel in Monte-Carlo. Der Weltranglistenzweite besiegte den Kanadier Felix Auger-Aliassime im Viertelfinale souverän mit 6:3 und 6:4.

“Ich denke, dass ich heute einen Schritt nach vorne gemacht habe”, sagte Sinner nach seinem 20. Sieg en suite auf 1000er-Ebene. Vor ihm hatten das nur Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal geschafft.

Sinner dominiert Auger-Aliassime

Sinner zeigte auf dem Court Rainier III eine grundsolide Leistung und ließ nur einen Breakball zu. Selbst gelang ihm pro Abschnitt je ein Break, wodurch der Südtiroler nie wirklich Spannung aufkommen ließ. Nach 1:32 Stunden Spielzeit verwandelte er seinen ersten Matchball.

Nach dem 6:3 und 6:4-Erfolg bekommt es Sinner im Halbfinale mit Alexander Zverev zu tun. Der Deutsche hatte sich in der ersten Partie des Tages gegen Youngster Joao Fonseca in drei Sätzen behauptet. Sinner und Zverev trafen 2026 bereits in Indian Wells und Miami aufeinander, beide Male hatte der Italiener im Semifinale das bessere Ende für sich.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo