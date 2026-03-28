ATP Miami: Jannik Sinner zeigt Alexander Zverev abermals die Grenzen auf

Wie schon in Indian Wells hat Jannik Sinner auch in Miami seine Halbfinalpartie gegen Alexander Zverev in zwei Sätzen gewonnen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 28.03.2026, 05:15 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner greift nach dem Sunshine Double

Alexander Zverev hat die siebte Niederlage in Serie gegen Jannik Sinner kassiert und das Finale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami verpasst. Der Hamburger verlor in 1:53 Stunden Spielzeit mit 3:6 und 6:7 (4) gegen den italienischen Weltranglistenzweiten. Schon in Indian Wells war der Tokio-Olympiasieger in der Vorschlussrunde an Sinner gescheitert, der nun im Finale am Sonntag auf Jiri Lehecka aus Tschechien (Nummer 21) trifft.

"Sascha ist ein unglaublicher Spieler", sagte Sinner, es sei ein "hartes Match" gewesen: "Er hat unglaublich gut gespielt, aber ich habe am Ende sehr gut aufgeschlagen, vor allem in den entscheidenden Momenten. Ich bin sehr glücklich, das bedeutet mir sehr viel."

Sinner baut eigene Bestmarke aus

Zverev muss damit weiter auf seine nächste Finalteilnahme in Florida warten, zuletzt stand er vor acht Jahren im Endspiel. Vor dem Duell mit Sinner hatte er von der "härtesten Prüfung" gesprochen: "Ich freue mich darauf. Ich fühle mich ziemlich gut, hoffentlich bleibt das so."

Vor den Augen der brasilianischen Fußball-Ikone Ronaldo setzte sich aber wieder Sinner durch, der nun 32 Sätze in Folge bei 1000er-Turnieren gewonnen hat und damit seine eigene Bestmarke weiter ausbaute.

Sinner will in Federers Fußstapfen treten

"Es bedeutet mir sehr viel, wieder hier im Finale zu stehen", sagte Sinner. Der Italiener versucht, als erster Spieler seit Roger Federer im Jahr 2017 das "Sunshine Double" zu schaffen, indem er im selben Jahr die Titel in Indian Wells und Miami gewinnt: "Ich wollte so viele Spiele wie möglich bestreiten. Besser hätte es nicht laufen können."

Mit Zverev, der in der Weltrangliste wieder auf den dritten Platz vorrücken wird, ist in Miami der letzte verbliebene Deutsche ausgeschieden. Eva Lys, Ella Seidel und Tatjana Maria bei den Frauen sowie Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier bei den Männern waren bereits in der ersten Runde gescheitert. Laura Siegemund schied in der zweiten Runde aus.

Hier das Einzel-Tableau in Miami