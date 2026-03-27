ATP-Masters Miami: Jiri Lehecka überrollt Fils zum Einzug ins Finale

Mit einer durchwegs dominanten Leistung besiegte der Tscheche Jiri Lehecka im Halbfinale des ATP-1000er-Turniers in Miami den Franzosen Arthur Fils glatt in zwei Sätzen und erreichte damit erstmals das Endspiel bei einem Masters-Turnier, in dem er entweder auf Alexander Zverev oder Jannik Sinner treffen wird.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.03.2026, 21:53 Uhr

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© Getty Images Mit einer durchgängig konsequenten Leistung besiegte der Tscheche Jiri Lehecka den Franzosen Arthur Fils deutlich in zwei Sätzen zum Einzug in sein erstes Masters-Finale.

Zum bereits vierten Mal auf der Tour begegneten sich der Tscheche Jiri Lehecka und Arthur Fils aus Frankreich im Halbfinale des ATP-Masters-Turniers in Miami. Nach zwei ausgeglichenen Dreisatz-Partien, in denen beide Spieler je einen Sieg für sich verbuchen konnten, zog der 21-jährige Fils das Momentum mit einem glatten Zweisatz-Erfolg vor wenigen Wochen in Doha auf seine Seite.

Doch von Beginn an war es diesmal der 24-jährige Lehecka, der das Match mit seinen geradlinigen Schlägen dominierte und seinen Gegner kaum zur Entfaltung kommen ließ. Nach dem Break im ersten Spiel blieb der Weltranglisten-22. neben souveränen Aufschlagspielen auch beim Service seines Gegners weiter am Drücker und nahm diesem ein weiteres den Aufschlag zur 5:2-Führung ab, ehe er den Satz im Anschluss souverän ausservierte.

Im zweiten Akt konnte Fils sein erstes Aufschlagspiel zwar halten, kassierte aber dennoch ein frühes Break und konnte seinen weiterhin druckvoll spielenden Gegner nicht mehr stoppen. Nachdem sich Lehecka weitere Break-Möglichkeiten erarbeiten konnte, packte er bei seiner vierten Chance konsequent zu und servierte anschließend zum Matchgewinn. Mit einem Ass besiegelte der zweifache ATP-Titelträger den finalen 6:2, 6:2-Erfolg nach 75 Minuten.

Damit schaffte die Nr. 21 des Turniers in seinem zweiten Masters-Halbfinale, nachdem er 2024 in Madrid gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime beim Stand von 3:3 aufgeben musste, den erstmaligen Einzug ins Endspiel bei einem 1000er-Event, in dem er auf den Sieger der Partie zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner treffen wird. Zudem bleibt der tschechische Davis-Cup-Spieler im Turnierverlauf weiterhin ohne Aufschlagverlust, was auf Masters-Ebene zuletzt Novak Djokovic 2018 in Shanghai gelang.

Hier das Einzel-Tableau der Herren aus Miami