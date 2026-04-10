ATP Masters Monte-Carlo live: Jannik Sinner vs. Felix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime treffen im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich) und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.04.2026, 14:16 Uhr

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tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Los geht's... ...mit Aufschlag Jannik Sinner. Im direkten Head-to-head... ...führt Jannik Sinner mit 4:2 gegen den Kanadier, der Südtiroler hat allerdings die letzten vier Partien allesamt verhältnismäßig problemlos gestalten können.Wichtiges Detail allerdings: Das bislang einzige Duell auf Sand in Madrid 2022 holte sich Auger-Aliassime mit 6:1, 6:2. Der Münzwurf... ...ging an Felix Auger-Aliassime, der sich für Rückschlag entschieden hat. Die Partie leiten wird der Franzose Damien Dumusois. Das Wetter... ...könnte etwas einladender sein, aber immerhin kein Regen in Sicht. Die Sonne hat sich allerdings hinter einer dicken Wolckendecke versteckt. Beide Spieler... ...stehen bereit - Felix darf als erster den Centre Court betreten, Jannik folgt ihm auf dem Fuße. Das Publikum ist schon voll bei der Sache, der Platz prall gefüllt. Jedenfalls... ...kann das Duell zwischen der Nummer zwei des Turniers aus Südtirol und der nordamerikanischen Nummer sechs in Kürze starten - die On-Court-Interviews der Vorpartie sind abgeschlossen, die Balljungen und Linienrichter haben bereits Position bezogen. Und... ...damit heißt es Hallo zum zweiten Live-Ticker des Tages. Alexander Zverev hat sich bis vor einigen Augenblicken in seinem Viertelfinal gegen Joao Fonseca ordentlich abmühen müssen, steht aber zum dritten Mal nach 2018 und 2022 in der Vorschlussrunde im Fürstentum Monaco. Jannik Sinner... ...ist im Fitness-Raum bei den letzten Aktivierungsübungen, bevor es in wenigen Minuten bereits auf den Court Rainier III. gehen wird, wo sein Viertelfinale gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime startet.

© Getty Images Felix Auger-Aliassime fordert Jannik Sinner

Im Achtelfinale von Monte-Carlo musste Jannik Sinner kurz zittern, letztlich hatte Tomas Machac im dritten Satz aber keine Chance. Nach dem ersten Test im Fürstentum trifft der Weltranglistenzweite im Viertelfinale auf Felix Auger-Aliassime.

Im Head to Head liegt Sinner mit 4:2 voran, die jüngsten vier Duelle gingen allesamt an den Südtiroler.

Sinner vs. Auger-Aliassime - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich).

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo