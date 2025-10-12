ATP Masters Shanghai: Vacherot holt Sensations-Titel gegen Cousin Rinderknech

Valentin Vacherot, der als Nummer 204 der Welt in die Qualifikation gestartet war, hat mit einem 4:6, 6:3 und 6:3 gegen seinen Cousin Arthur Rinderknech sensationell den Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai geholt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.10.2025, 13:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Valentin Vacherot. der Sensationsmann von Shanghai 2025

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Die Ausgangssituation vor diesem Endspiel war klar: Weder Arthur Rinderknech noch Valentin Vacherot hatten in ihrer bisherigen Karriere ein Turnier auf der ATP-Tour gewonnen. Und in Shanghai ging es nun gleich um das Championat bei einem 1000er-Event! Verdient hatten es die beiden Finalisten allemal: Rinderknech konnte auf dem Weg ins Endspiel Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime und im Halbfinale Daniil Medvedev bezwingen, Vacherot gewann neben anderen auch gegen Holger Rune und in der Vorschlussrunde Novak Djokovic.

Den besseren Start erwischte Arthur Rinderknech, der mit dem Lauf in Shanghai ab Montag die neue französische Nummer eins im ATP-Ranking sein wird. Rinderknech holte sich das Break zum 2:1, verteidigte dieses bis zum 6:4.

Im zweiten Akt ging es zunächst mit dem Aufschlag, dann nutzte Vacherot im achten Spiel seine zweite Breakchance zum 5:3. Und servierte problemlos zum Satzausgleich aus.

Vacherot verbessert sich auf ATP-Platz 40

Vor der Entscheidung gönnte sich Rinderknech eine längere Auszeit in der Umkleide. Was Vacherot aber nicht aus dem Rhythmus brachte. Im Gegenteil. Vacherot breakte Rinderknech gleich im ersten Spiel, hatte beim Stand von 2:0 sogar Chancen, die Führung auszubauen. Wenige Minuten später bei 3:1 erneut. Aber Rinderknech blieb hartnäckig, holte nach dem mühsamen Spielgewinn zum 2:3 aber den Physio auf den Center Court in Shanghai.

Würde Valentin Vacherot, der die fast zwei Wochen von Shanghai als Nummer 204 der ATP-Weltrangliste in Angriff genommen hatte, doch noch Nerven zeigen? Von wegen! Der Monegasse dominierte bei seinen Aufschlagspielen. Und nahm Arthur Rinderknech nach einer Spielzeit von 2:14 Stunden mit einem Vorhand-Passierball zum letzten Mal dessen Aufschlag ab.

Mit seinem Sensationscoup wird sich Vacherot auf Position 40 (!) der ATP-Weltrangliste verbessern. Und so nebenbei ein Preisgeld von 1.124.380.- US Dollar (vor Steuern) mitnehmen.

Der Titel im Doppel wurde bereits vor jenem im Einzel ausgespielt. Und da setzten sich Kevin Krawietz und Tim Pütz im Endspiel gegen Andre Göransson und Alex Michelsen souverän mit 6:4 und 6.4 durch.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai

