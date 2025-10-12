ATP Master Shanghai live: Arthur Rinderknech vs. Valentin Vacherot im TV, Livestream und Liveticker

Arthur Rinderknech und Valentin Vacherot treffen im Finale von Shanghai 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.10.2025, 13:06 Uhr

© Getty Images Duell der beiden Cousins

Nach seinem überzeugenden Drei-Satz-Sieg über Daniil Medvedev bekommt es Arthur Rinderknech im Shanghai-Finale mit seinem Cousin Valentin Vacherot zu tun. Dieser setzte sich gegen Novak Djokovic in zwei Sätzen durch.

Im Head-to-Head steht es noch 0:0, da die beiden noch nie in einem Turnier aufeinander getroffen sind.

Rinderknech vs. Vacherot - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Arthur Rinderknech und Valentin Vacherot gibt es ab ca. 13 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und TennisTV.com.

Hier das Einzeltableau der Herren in Shanghai