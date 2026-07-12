Wimbledon: Guo/Mladenovic holten Damen-Doppeltitel

Hanyu Guo und Kristina Mladenovic haben erstmals die Doppelkonkurrenz in Wimbledon gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.07.2026, 15:56 Uhr

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© Getty Images Kristina Mladenovic, Hanyu Guo

Guo/Mladenovic schlugen im Finale die an zwei gesetzten Luisa Stefani und Gabriela Dabrowski mit 6:3, 7:5 und krönten damit eine tolle Reise durch die Doppelkonkurrenz.

Im Viertelfinale hatten die beiden bereits die topgesetzten Katerina Siniakova und Taylor Townsend aus dem Turnier genommen. Nur ein Satz gaben sie auf dem Weg zum Titel ab. Beeindruckend ebenso der Finalerfolg: Stefani und Dabrowski waren ihrerseits komplett ohne Satzverlust ins Endspiel eingezogen.

“Du bist eine so tolle Person und so eine tolle Spielerin. Danke, dass du mich zu Beginn der Saison ausgesucht hast”, sagte Hanyu Guo und bezog sich damit auf die erste gemeinsame Saison der beiden.

“Es ist ein Traum", sagte Mladenovic, die 2014 bereits im Finale gestanden, dort aber verloren hatte. “Ich fühle mich entsprechend alt”, ulkte sie. “Ich will ihr danken, dass sie an mich geglaubt hat und mit mir spielen wollte”, gab die Französin das Dankeschön ihrer Partnerin zurück. Schließlich sei sie die komplette vergangene Saison verletzungsbedingt außen vor gewesen.

Während die 28-jährige Gou erstmals im Finale eines Majorturnier stand, hatte Mladenovic bereits sechs Grand-Slam-Titel im Doppel auf der Habenseite, allesamt bei den Australian Open und French Open. Hinzu kommen zwei Majortitel im Mixed.