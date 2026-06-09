WTA Queen´s Club: Serena Williams meldet sich mit Sieg zurück!

Serena Williams hat bei ihrem Comeback an der Seite von Victoria Mboko beim WTA-Tour-500-Turnier im Londoner Queen´s Club einen Sieg gefeiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.06.2026, 20:54 Uhr

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© Getty Images Serena Williams ist mit einem Sieg zurückgekehrt

Um 17.48 Uhr Ortszeit war es so weit: Serena Williams entledigte sich ihrer Jacke, genoss den Applaus der Zuschauer auf dem ausverkauften Centre Court im Londoner Queen's Club und kehrte mit dem ersten Ballwechsel offiziell auf die Profi-Tour zurück. 1376 Tage nach ihrem bislang letzten Match durfte die 44-Jährige wenig später dann auch ein erfolgreiches Comeback auf dem Tenniscourt bejubeln.

An der Seite der Kanadierin Victoria Mboko (19) gewann die 23-malige Grand-Slam-Siegerin ihr Auftaktdoppel gegen Nicole Melichar-Martinez (USA) und Erin Routliffe (Neuseeland) mit 7:6 (7:2), 6:2. Im Viertelfinale wartet nun ein Duell mit der erfahrenen Deutschen Laura Siegemund (38) und ihrer kanadischen Partnerin Leylah Fernandez.

"Es hat so viel Spaß gemacht mit Vicky. Ich konnte mich wirklich auf sie verlassen", sagte Williams, ehe sie mit einem Augenzwinkern und unter dem Gelächter der Fans die Gründe für ihr Comeback erläuterte: "Ich hatte einfach nichts besseres zu tun - ich war müde davon, zu Hause herumzusitzen." Danach holte sie sich die Umarmungen ihrer beiden Töchter ab.

Serena kommende Woche in Berlin

Williams machte trotz ihres fortgeschrittenen Alters und ihrer langen Wettkampfpause einen fitten Eindruck, auf ihre starken Grundschläge und den harten Aufschlag konnte sich die US-Amerikanerin verlassen. Die Zuschauer durften auch einige Highlight-Aktionen der Ikone bewundern.

Die einstige Dominatorin der Tennistour will nach ihrem spektakulären Comeback in London in der kommenden Woche auch beim WTA-Turnier in Berlin aufschlagen. Auch in Deutschland ist sie nur im Doppel gemeldet. Eine Rückkehr auf den Court im Einzel ließ Williams bislang offen. "Im Moment ist es ein Nein. Ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich noch etwas mehr trainieren muss, wenn ich im Einzel spielen will", hatte sie vor ihrem Auftaktmatch im Queen's Club gesagt: "Wir werden sehen, ob ich es schaffe."

Williams äußerte sich auch ausführlich zu den Hintergründen ihres Comebacks nach fast vier Jahren Profisport-Pause. "Für mich spielen im Moment so viele Faktoren eine Rolle. Vor allem die Tatsache, dass meine Kinder mich spielen sehen", sagte die zweifache Mutter. Auch ein Start von Williams beim Klassiker in Wimbledon, den sie siebenmal gewann, scheint aktuell denkbar.

Venus Williams (45), die ältere Schwester von Serena und siebenmalige Grand-Slam-Siegerin im Einzel, hatte im vergangenen Sommer ihr Comeback auf der Tour gegeben. Auch sie ist weiter aktiv und spielt in diesem Sommer unter anderem in Bad Homburg.

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