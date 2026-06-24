WTA Bad Homburg: Navarro nimmt Swiatek raus, Alexandrova schlägt Andreeva

Zwei einigermaßen dicke Überraschungen in Bad Homburg: Wimbledonsiegerin Iga Swiatek sowie French-Open-Gewinnerin Mirra Andreeva sins raus.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.06.2026, 20:12 Uhr

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© Getty Images Emma Navarro

Emma Navarro nämlich schlug am Nachmittag die Vorjahres-Wimbledonsiegerin Iga Swiatek mit 7:5, 2:6 und 6:3 und sicherte sich damit ihren Platz im Viertelfinale beim Turnier in Bad Homburg. Vor allem im dritten Satz spielte die US-Amerikanerin dabei fast fehlerlos - 14 Winner bei nur 3 Fehlern ohne Not standen am Ende in der Statistik im Entscheidungsdurchgang.

Die Hitze habe das Spiel schnell gemacht und wenig Rhythmus gegeben, so Navarro im Anschluss. “Da kam es viel auf den Aufschlag an. Der hat mich am Ende durchgebracht.” Navarro, Top-Ten-Spielerin noch im Vorjahr, hatte nach gesundheitlichen Problemen zuletzt eine Pause eingelegt und war auf Rang 39 abgerutscht - seit ihrem Comebackturnier in Straßburg läuft es wieder. Sie gewann dort und stand auch in der vergangenen Woche in Nottingham im Finale. Nächste Gegnerin in Bad Homburg: Elena Gabriela Ruse.

Zuvor hatte bereits Ekaterina Alexandrova mit einem 6:3, 6:4 über French-Open-Siegerin Mirra Andreeva überrascht. Sie trifft nun auf Naomi Osaka.

Kampflos weiter: Xinyu Wang - denn Elina Svitolina zog zurück. Grund: Ihr mühsamer Dreisatzerfolg am Vorabend habe sie zu viel Kraft gekostet. Die Ukrainerin war hier schon an der Hüfte behandelt worden.

Souverän weiter indes: Karolina Muchova mit einem 6:1, 6:1 über Irina-Camelia Begu.

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