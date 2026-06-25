WTA Bad Homburg: Osaka greift nach ihrem ersten Rasen-Finale

Naomi Osaka zieht in Bad Homburg souverän ins Halbfinale ein und trifft dort auf Wang Xinyu. Auch Emma Navarro und Karolina Muchova stehen unter den letzten Vier.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 25.06.2026, 19:32 Uhr

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© Getty Images Naomi Osaka ist nur noch einen Sieg von ihrem ersten Rasenfinale entfernt

Naomi Osaka kommt auf Rasen immer besser in Schwung. Die ehemalige Weltranglistenerste zog beim WTA-500-Turnier in Bad Homburg mit einem überzeugenden 6:2, 6:2-Erfolg über Ekaterina Alexandrova ins Halbfinale ein. Die Russin hatte in der Runde zuvor noch French-Open-Siegerin Mirra Andreeva aus dem Bewerb geworfen, gegen Osaka war nach nur 59 Minuten allerdings nichts zu holen.

Dabei hatte Alexandrova die Partie mit einem frühen Break noch vielversprechend begonnen. Osaka übernahm danach aber komplett das Kommando, gewann acht Spiele in Folge und ließ ihrer Gegnerin keine Chance mehr. Die Japanerin verwandelte vier ihrer sieben Breakbälle, schlug sieben Asse und feierte gleichzeitig ihren ersten Sieg gegen eine Top-20-Spielerin auf Rasen. Es ist zudem ihr erstes Halbfinale seit den US Open 2025 und erst das zweite auf diesem Belag überhaupt. "Ich möchte vor Wimbledon einfach möglichst viele Matches spielen. Mein Trainer Tomas hilft mir sehr dabei, Rasen besser zu verstehen. Mittlerweile fühle ich mich richtig wohl", erklärte Osaka nach ihrem Erfolg.

Svitolina kann nicht antreten

Im Halbfinale wartet mit Wang Xinyu eine Premiere. Die Chinesin profitierte vom verletzungsbedingten Rückzug von Elina Svitolina, die wegen Hüftproblemen nicht antreten konnte. Osaka und Wang standen sich auf der WTA-Tour bislang noch nie gegenüber.

Komplettiert wird das Halbfinalfeld von Emma Navarro und Karolina Muchova. Navarro musste sich gegen Elena-Gabriela Ruse überraschend mit 4:6, 2:6 geschlagen geben. Muchova drehte hingegen ihr Viertelfinale gegen Clara Tauson nach verlorenem ersten Satz noch eindrucksvoll und setzte sich mit 1:6, 6:2, 6:4 durch.

Das Einzel-Tableau in Bad Homburg