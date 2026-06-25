WTA Eastbourne: Tatjana Maria zieht ins Halbfinale ein

Tatjana Maria rast weiter durchs Rasenturnier von Eastbourne und steht bei der Wimbledon-Generalprobe bereits im Halbfinale. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich am Donnerstag in der Runde der letzten acht gegen die Tschechin Tereza Valentová 6:3, 7:5 durch und erreichte ihr zweites Semifinale in diesem Jahr.

von SID

zuletzt bearbeitet: 25.06.2026, 18:03 Uhr

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© Getty Images Tatjana Maria spielt auf Rasen wieder einmal groß auf.

Nach dem Sieg gegen die Weltranglisten-61. trifft Maria nun im Duell um den Endspiel-Einzug auf die Lettin Jelena Ostapenko. Die frühere Nummer fünf der Welt gewann 2017 die French Open und stand ein Jahr später im Halbfinale von Wimbledon.

Maria, die zuletzt in der Weltrangliste abgerutscht war, arbeitet sich mit ihrem Erfolg wieder ein Stück näher heran an die Top 100, bei einem Finaleinzug würde sie wieder zu diesem Kreis gehören.

Maria, die ihrerseits 2022 im Halbfinale von Wimbledon stand und vergangenes Jahr mit ihrem Triumph im Londoner Queen's Club auf Rasen für großes Aufsehen gesorgt hatte, hatte gegen Valentová im ersten Satz einige Aufschlag-Probleme und gab nach 4:0-Führung zweimal ihr Service ab. Danach agierte sie aber auch in engen Situationen sehr konzentriert.

Hier das Einzel-Tableau der Damen in Eastboune