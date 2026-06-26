Schwester Venus ist Serenas "größter Cheerleader"

Serena Williams geht in Wimbledon nicht nur im Doppel mit Schwester Venus an den Start. Die 44-Jährige wird auch im Einzel aufschlagen. Ihre ältere Schwester traut der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin viel zu. Und will auch als Cheerleader alles geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2026, 16:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Venus und Serena Williams sind auch abseits des Tennisplatzes gerne zusammen unterwegs.

Mit dem Comeback von Serena Williams sind nicht nur die Tennisfans euphorisiert worden. Auch Schwester Venus ist über die Rückkehr sehr erfreut, nicht nur durch die gemeinsame Doppel-Wildcard für Wimbledon. Doch einen Anteil am Comeback hat die ältere der beiden Schwestern nach eigener Aussage nicht. “Ich lasse sie ihre eigenen Entscheidungen treffen”, erzählte Venus im Rahmen der Wimbledon-Vorbereitung.

Sorgen um die Leistungen von Serena macht sich Venus Williams ebenfalls keineswegs: “Als sie aufgehört hat, was sie die beste Spielerin der Welt. Sie hat auch jetzt das Potenzial. Da habe ich keinen Zweifel dran.” Angrifflustige Wort der älteren Schwester, die Serena tatkräftig unterstützen wird. “Ich möchte ihr größter Cheerleader sein”, setzt sich die 46-Jährige abseits des Platzes selbst als Ziel.

Williams-Schwestern treffen auf Südamerika-Duo

Unterstützung wird es zwangsläufig auch beim Zusammenspiel im Doppel geben. In Wimbledon treten die Schwestern erstmals seit 2016 gemeinsam in der Doppelkonkurrenz an. Vor zehn Jahren triumphierten die Williams-Schwestern auch letztmals auf dem heiligen Rasen. Insgesamt gewannen Serena und Venus den Doppeltitel an der Church Road ganze sechs Mal.

Nun geht es nach einer Dekade gemeinsam ins Comeback, während Schwester Serena (gegen Australierin Maya Joint) zusätzlich auch noch im Einzel an den Start gehen wird. In der ersten Runde treffen die beiden Schwestern übrigens auf Camila Osorio aus Kolumbien und die Argentinierin Solana Sierra. Beide Spielerinnen aus Südamerika kommen zusammen mit 24 und 22 Jahren auf das Alter von Venus Williams.

Die Erfahrung ist in dem Duell klar verteilt.